Wawrinka cae ante Medvedev y recibe homenaje en el ATP 500 de Dubái

Wawrinka se encuentra en su última temporada como profesional | Reuters

El ATP 500 de Dubái se convirtió en escenario de un momento emotivo y significativo en la carrera de Stan Wawrinka. El tenista suizo, de 40 años, disputó este miércoles su último partido en el torneo emirati, cayendo en la segunda ronda ante el ruso Daniil Medvedev por un claro 6-2 y 6-3. Wawrinka, quien había recibido una invitación especial de la organización para esta edición, marcó así el adiós definitivo a un evento donde debutó hace más de 15 años y donde conquistó el título en 2016.

El encuentro se desarrolló bajo altas temperaturas, lo que favoreció al estilo más sólido y defensivo de Medvedev, tercer cabeza de serie y campeón del torneo en 2023. El ruso dominó desde el fondo de la pista con su profundidad característica, rompiendo el servicio de Wawrinka en momentos clave y cediendo apenas cinco juegos en total. Stan, famoso por su revés a una mano y su potencia, no encontró ritmo ni opciones para contrarrestar la consistencia del oponente, quien avanzó a cuartos de final para medirse a Jenson Brooksby.

Wawrinka había comenzado su participación con una victoria en primera ronda ante Benjamin Hassan por 7-5 y 6-3, mostrando destellos de su calidad pese a su ranking actual (puesto 99). Sin embargo, enfrentarse a un top como Medvedev resultó una montaña demasiado alta en esta fase final de su carrera. El partido duró aproximadamente una hora y trece minutos, tiempo suficiente para que el público apreciara el esfuerzo del veterano suizo en su año de despedida del circuito profesional.

Homenaje a Wawrinka

Al concluir el encuentro, la organización del Dubai Duty Free Tennis Championships preparó una ceremonia de homenaje muy emotiva en la misma pista central. Wawrinka fue arropado por aplausos sostenidos de la grada mientras recibía regalos simbólicos: un cuadro con fotografías de sus participaciones históricas, un pastel conmemorativo y una daga tradicional emiratí. El director del torneo, Salah Tahlak, y representantes de la ATP destacaron su legado y el cariño que siempre generó en Dubái.

En sus palabras durante la ceremonia, Stan Wawrinka se mostró agradecido y nostálgico: “Quiero agradecer al torneo. Jugué aquí por primera vez hace quince años y fue fantástico tener la oportunidad de volver a jugar aquí. Este es mi último año. Siempre he tenido un apoyo increíble”. Añadió: “A los 41 años, ha llegado el momento de retirarme. Espero volver a ver a algunos de ustedes esta temporada”. Sus declaraciones reflejaron la mezcla de emociones que vive en esta temporada final, donde valora especialmente el rugido de la afición y las sensaciones en la pista que lo motivaron a extender su carrera.

Wawrinka acumula un balance positivo en Dubái, con participaciones desde 2006 (incluyendo una derrota temprana ante Roger Federer) y un récord de 6-4 en ediciones recientes según datos ATP. Su título en 2016 permanece como uno de los momentos más destacados en la historia del torneo. Medvedev, por su parte, rompió una sequía de victorias ante campeones de Grand Slam y se consolida como favorito para sumar su vigésimo tercer título ATP.

Este adiós en Dubái forma parte de una despedida progresiva que Wawrinka planea en 2026, con próximas paradas en Masters 1000 como Indian Wells y Miami, antes de concluir su trayectoria profesional. El suizo, tres veces campeón de Grand Slam (Australian Open 2014, Roland Garros 2015 y US Open 2016) y exnúmero 3 del mundo, deja un legado de resiliencia, golpes espectaculares y conexión genuina con los aficionados.

