Noruega impone su ley en Milan: Mundial, Olímpicos y Champions

El territorio italiano se le ha facilitado a ‘los conquistadores’ nórdicos que han impuesto su ley en sus últimas visitas

Noruega conquista Milán… e Italia. | Reuters.

Italia se ha convertido en territorio fértil para Noruega. En cuestión de meses, los nórdicos han firmado actuaciones que marcaron época tanto en el fútbol como en el deporte invernal. Milán, en particular, ha sido escenario de celebraciones históricas que colocan a la nación escandinava en el centro del mapa deportivo internacional.

Desde una clasificación perfecta al Mundial en el mítico San Siro hasta una exhibición absoluta en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, pasando por la eliminación del Inter de Milán en Champions League, Noruega ha impuesto carácter en suelo italiano. Lo que parecía coincidencia hoy luce como tendencia.

Italia vs Noruega: Los nórdicos califican al Mundial; los italianos, al repechaje

Erling Haaland marcó en la victoria de Noruega | Reuters

El 16 de noviembre de 2026 quedó grabado en la memoria del fútbol noruego. En el estadio San Siro, Noruega derrotó 1-4 a Italia y aseguró su regreso a una Copa del Mundo por primera vez desde 1998.

El equipo dirigido por Stale Solbakken cerró el Grupo I con paso perfecto. Sumó 37 goles a favor y apenas cinco en contra, cifras que confirmaron su dominio. Erling Haaland firmó un doblete, mientras Antonio Nusa y Jorgen Strand Larsen completaron la exhibición en Milán.

La victoria no solo significó un boleto mundialista. Representó el inicio formal de la generación dorada noruega en torneos internacionales. Haaland disputará su primer gran campeonato con la selección mayor, en un proyecto joven que hoy compite sin complejos.

Italia, en contraste, volvió a quedar condenada al repechaje por tercera eliminatoria consecutiva. San Siro fue testigo de una noche que profundizó la crisis deportiva de los azzurri y consolidó la confianza escandinava en territorio italiano.

Noruega gana los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 con un Johannes Klaebo histórico

Johannes Klaebo, brilla en Milano Cortina 2026. Claro Sports

Meses después, Italia volvió a ver ondear la bandera de Noruega en lo más alto. En los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, Noruega encabezó el medallero con 41 preseas: 18 oros, 12 platas y 11 bronces.

El esquí de fondo fue el pilar del éxito con 14 medallas, siete de ellas de oro. Johannes Hosflot Klaebo protagonizó una actuación histórica. Conquistó seis oros en Milano Cortina y elevó su total olímpico a 11 títulos, superando a otras leyendas escandinavas como Ole Einar Bjorndalen, Marit Bjorgen y Bjorn Daehlie.

Su victoria en los 50 kilómetros clásicos simbolizó el dominio absoluto. El podio fue completamente noruego, con Martin Nyenget y Emil Iversen acompañándolo. Klaebo hizo pleno en todas las pruebas en las que participó y quedó a dos medallas del récord histórico de Marit Bjorgen (13 preseas).

Milano no solo fue sede olímpica; fue escenario de consolidación para una potencia que convirtió los alpes italianos en extensión natural de su hegemonía invernal.

Bodo Glimt hace valer su mote de matagigantes y acaba con el Inter de Milán en el Giuseppe Meazza

Bodo Glimt avanza a los octavos de final | Foto por PIERO CRUCIATTI / AFP

La más reciente página dorada llegó desde el fútbol de clubes. El Bodo/Glimt eliminó al Inter de Milán, subcampeón de Europa y líder de la Serie A, tras imponerse 3-1 en la ida y 2-1 Giuseppe Meazza

El técnico de la selección, Stale Solbakken, lo definió como “la mayor hazaña de todos los tiempos para un equipo noruego”. El pequeño estadio de Aspmyra, con capacidad para 8.000 personas, se convirtió en punto de partida de una epopeya que hoy recorre Europa.

Sin grandes figuras y con una base mayoritariamente nacional, el Bodo construyó su crecimiento desde el regreso a la Eliteserien en 2018. Cuatro títulos de liga y semifinales de Europa League antecedieron este salto continental.

Su estilo ofensivo y colectivo desafía la lógica financiera del fútbol moderno. “Somos increíblemente fuertes, podemos ganar a cualquiera”, lanzó Jens Petter Hauge tras marcar ante el Inter. En Milán, esas palabras encontraron respaldo en el marcador.

Italia ha sido anfitriona de derrotas propias y celebraciones noruegas. San Siro presenció una clasificación mundialista histórica y una eliminación europea inesperada. Milano Cortina confirmó la supremacía invernal. Lo que comenzó como episodios aislados hoy forma una narrativa contundente: cuando Noruega pisa suelo italiano, compite para ganar. Y en los últimos meses, ha convertido ese objetivo en costumbre.

