La marca que rompió Medellín de equipos Colombianos en Copa Libertadores

Desde el 2023 un equipo colombiano no ganaba un mata a mata en la ‘Gloria Eterna’.

Medellín avanza en Copa Libertadores / Vizzor Image.

Con más sombras que luces Independiente Medellín clasificó a la fase 3 previa de la Copa Libertadores, al empatar 0-0 con Liverpool de Uruguay este martes en el Atanasio Girardot, el global 2-1 le favoreció al cuadro antioqueño, aseguró cupo en Sudamericana, pero claramente el objetivo es el de seguir jugando en la ‘Gloria Eterna’.

En cierta medida el paso a la siguiente ronda le da un respiro a Alejandro Restrepo, días atrás se hablaba de ultimátum en aquel partido ante Cúcuta Deportivo en el General Santander, pero actualmente el timonel seguirá cumpliendo contrato en el ‘Poderoso’, el mismo que extendió en el pasado mes de diciembre por 2 años más.

A pesar de no haber lucido, especialmente en el compromiso en casa y ante su gente, Independiente Medellín rompió una racha negativa que tenían los equipos colombianos en la Copa Libertadores, ya que desde hace 2 años y medio ningún cuadro ‘cafetero’ lograba salir victorioso de un mata a mata en la ‘Novia de América’.

Los mata a mata perdidos de los colombianos en Copa Libertadores

Cuartos de final, Copa Libertadores 2023 | Palmeiras 4-0 Deportivo Pereira.

Fase 2 previa, Copa Libertadores 2024 | Nacional de Paraguay 4-0 Atlético Nacional.

Fase 2 previa, Copa Libertadores 2024 | Bragantino 4-3 (penales) Águilas Doradas.

Octavos de final, Copa Libertadores 2024 | Junior 1-3 Colo-Colo.

Fase 2 previa, Copa Libertadores 2025 | Independiente Santa Fe 2-1 (penales) Iquique.

Fase 2 previa, Copa Libertadores 2024 | Deportes Tolima 0-2 Melgar.

Octavos de final, Copa Libertadores 2025 | Sao Paulo 4-3 (penales) Atlético Nacional

La última ocasión en la que un equipo colombiano había avanzado en una llave de Copa Libertadores, exceptuando lo hecho por Medellín este martes ante Liverpool, había sido Deportivo Pereira en la edición del 2023, cuando el ‘Matecaña’ derrotó 2-1 a Independiente Del Valle en octavos de final.

Para este 2026, el ‘Poderoso’ espera instalarte en fase de grupos, en fase 3 espera rival entre Guaraní de Paraguay y Juventud de las Piedras de Uruguay, el partido de ida quedó 0-0. Deportes Tolima espera lo mismo, jugará este jueves contra Deportivo Táchira el partido de vuelta de la fase 2, ya va ganando el global 1-0. Independiente Santa Fe y Junior ya están en grupos.

