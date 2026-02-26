Tigres visita al América en crisis y bajo una paternidad azulcrema

Fernando Gorriarán reconoce que el equipo puede dar más y recuerda lo ocurrido en el torneo Clausura 2023, en el cual terminaron campeones

Tigres ha caído drásticamente en el Clausura 2026 de la Liga MX y ante América buscarán salir del mal momento tras sufrir dos derrotas consecutivas que los han empujado hasta el octavo lugar de la clasificación general. En la previa del partido de la jornada 8 frente a las Águilas habló Fernando Gorriarán, capitán de los felinos y quien confía en revertir el momento.

“Nos sirve para medirnos a nosotros, después de estas dos derrotas, el cómo levantarnos, el cómo afrontamos estas dos derrotas, el cómo lo tomamos. Si vamos a ir con la cabeza baja, con miedo o vamos a ir como somos en este equipo, que siempre se levanta y que siempre va a competir”, apuntó en conferencia de prensa.

El futbolista uruguayo recordó que en el Clausura 2023 de la Liga MX también estuvieron bajo una falta de victorias, por lo que espera que se puedan reponer para pelear por el campeonato.

“Sabemos que podemos dar más. También me recuerda mucho al torneo que fuimos campeones, que no fue un semestre muy bueno en tema de resultados, y luego el equipo terminó dando otra cara en Liguilla. Entonces, somos conscientes de que tenemos que dar más”, destacó el centrocampista.

Gorriarán destacó que Tigres tiene las herramientas en el plantel para poder reponerse y repuntar en la segunda parte de la temporada regular para apuntar al campeonato del Clausura 2026 de la Liga MX.

“Es una linda oportunidad, porque es un gran equipo, vamos a competir, es un equipo que va a estar en Liguilla, entonces, es volver a competir y volver a hacer lo lo que fuimos el torneo anterior. Es la gran oportunidad también para mostrarle a la gente que se vuelva a ilusionar con nosotros”, destacó el jugador sudamericano.

Tigres no ha logrado derrotar al América en calidad de visitante después de seis años, ya que no logran la victoria desde la ida de cuartos de final del Apertura 2019 cuando se impusieron 1-2 en el Estadio Azteca.

