El Celtic de Julián Araujo gana en Alemania pero se marcha eliminado de la Europa League

El Celtic salió decidido a competir hasta el final y lo demostró desde el primer minuto en Alemania. Apenas al 1’, Luke McCowan definió con zurda dentro del área tras asistencia de Junior Adamu para firmar el 0-1 que encendió la ilusión escocesa. Sin embargo, el 4-1 de la ida terminó marcando la diferencia y el Stuttgart selló su pase con un global de 4-2. En la convocatoria visitante no apareció el mexicano Julián Araujo, quien no estuvo ni siquiera en el banquillo para este compromiso decisivo.

El Stuttgart reaccionó con intensidad y convirtió el resto del partido en un asedio constante. Bouanani, Tiago Tomás y Leweling probaron al arco en la primera mitad, mientras los locales acumulaban tiros de esquina y centros al área. El conjunto alemán buscó el empate en el marcador del día, aunque sin perder de vista que la ventaja global le daba margen de maniobra.

En el complemento, el guion no cambió. Undav y Mittelstädt insistieron con disparos desde media y corta distancia, obligando a intervenciones defensivas y al arquero visitante. El Celtic resistía, sabiendo que necesitaba más goles para acercarse en la eliminatoria, pero cada avance encontraba respuesta en la zaga alemana.

La jugada que pudo alterar el desenlace llegó al 75’, cuando Deniz Undav mandó el balón a la red. La celebración fue breve: el VAR intervino y anuló el tanto por fuera de juego previo, manteniendo el 0-1 en el marcador y la tranquilidad para el Stuttgart.

En los minutos finales, el equipo local apretó con todo. Demirovic falló un cabezazo claro al 90+1’, Undav volvió a intentar desde fuera del área y El Khannouss vio cómo su disparo era rechazado en el tiempo agregado. El Celtic defendió cada balón para asegurar la victoria en la noche.

El silbatazo final confirmó el 0-1 a favor del Celtic, resultado que no fue suficiente para revertir la serie. El Stuttgart avanza tras imponerse 4-2 en el global, mientras el conjunto escocés se despide pese a ganar en territorio alemán.

Resumen Stuttgart vs Celtic: resultado, goles y estadísticas

El Stuttgart y el Celtic se vuelven a encontrar en un duelo decisivo que definirá el boleto a la siguiente ronda de la Europa League 2026. El conjunto alemán llega al partido de vuelta con una ventaja clara de 4-1 obtenida en el encuentro de ida, resultado que le permite manejar el ritmo y las emociones en casa, pero sin margen para excesos de confianza. Del otro lado, el Celtic está obligado a buscar una remontada histórica fuera de casa, con la necesidad de marcar desde los primeros minutos para intentar acortar distancias y meter presión en la eliminatoria. El ambiente promete intensidad, con un Stuttgart que quiere sentenciar la serie y un cuadro escocés que saldrá a jugarse todo en 90 minutos que pueden cambiar el destino europeo de ambos clubes.

¿A qué hora inicia la transmisión del Stuttgart vs Celtic hoy 26 de febrero?

El partido de vuelta entre Stuttgart y Celtic se disputará este jueves 26 de febrero en punto de las 11:45 horas (tiempo del centro de México). Será un duelo clave para definir al equipo que avanzará en los Playoffs de la Europa League 2026, con los alemanes defendiendo la ventaja global de 4-1 conseguida en la ida.

En Claro Sports, la transmisión comenzará desde las 11:35 horas, diez minutos antes del silbatazo inicial, con toda la previa, alineaciones confirmadas, análisis táctico y el ambiente que se vive en el estadio. La cobertura incluirá el seguimiento puntual del marcador y las jugadas más importantes del encuentro.

Stuttgart vs Celtic: ¿Cómo y dónde ver en vivo el partido de vuelta de los Playoffs de la Europa League 2026?

El encuentro se podrá seguir en vivo y en directo en Centroamérica a través de la multiplataforma de Claro Sports, que ofrecerá la señal del compromiso y la cobertura completa del desarrollo del partido.

