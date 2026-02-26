Ferencváros toma el carril de los octavos de final de la Europa League

Con un poco de suspenso, la banda del histórico Robbie Keane hace la tarea en casa y manda de vacaciones al Ludogorets.

Budapest es territorio de Champions… y Europa League. Porque no solo el mundo conocerá al nuevo dueño de la ‘Orejona’, sino porque también un conjunto húngaro se ha colado entre los 16 mejores de la otra mitad de la gloria. Con suspenso y un final trepidante, el Ferencváros ha hecho la tarea este jueves en los playoffs ante el Ludogorets y le ha superado por 2-0 para instalarse en una nueva ronda de la competición. Kanichowsky y Zachariassen, los encargados de desatar la locura.

Porque hay equipos que llevan el ADN de su entrenador a simple vista. E imposible no hacerlo con este Ferencváros de Robbie Keane. Si como jugador tuvo pegada el irlandés, ni qué decir de su actual plantilla, la cual iba a dejarlo muy claro al Ludogorets que el abismo no iba a tardar mucho en ser visto. De hecho, media hora le bastó al cuadro húngaro para sumar otro sello en el pasaporte de la Europa League.

De hecho, los dos festejos desatados en Budapest parecen una copia. Lo único distinto fue el encargado de inflar la red. Desde la frontal y a la mano izquierda de Bonmann. Así fueron firmadas las anotaciones de Kanichowsky, justo antes del cuarto de partido; y de Zachariassen, que a la media hora dejaba más que lista la eliminatoria y un Ludogorets que se caía a pedazos.

Quiso reaccionar el cuadro búlgaro. Pero no fue hasta casi cuando se caía el telón cuando un rayo del sol los iba a iluminar. Una caída dentro del área de Kwadwo Duah silenciaba Budapest y el VAR hacía su llamado al árbitro central. Sin embargo, el mismo atacante suizo previamente se encontraba en fuera de juego, lo que hizo dejar sin pulso total a los de Høgmo. Cerrada la persiana, ahora Ferencváros aguarda por Porto o Braga.

Robbie Keane's Ferencváros earn their place in the round of 16 💪#UEL pic.twitter.com/HOb9MaaOvr — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 26, 2026

