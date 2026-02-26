Las lesiones ponen contra las cuerdas al Deportivo Cali

Juan Ignacio Dinneno, Emanuel Reynoso y Luis Manuel Orejuela no podrán ser parte del Deportivo Cali para el juego ante Fortaleza.

Este jueves 26 de febrero, Alberto Gamero, director técnico del Deportivo Cali, atendió a los medios de comunicación en la previa del juego ante Fortaleza. Una de las grandes noticias que entregó el entrenador ‘azucarero’ fueron los nombres de los jugadores con los que no podrán contar en la siguiente jornada.

Actualmente, Deportivo Cali es noveno de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I con 11 puntos en ocho partidos jugados. En cuestión de puntaje, los caleños no están tan mal ubicados. Pues, de ganar ante los ‘amix’ llegarán a 14 unidades y estarían superando a Deportes Tolima y Once Caldas, metiéndose de lleno a los primeros ocho lugares.

Ya llegando a la mitad de la fase del todos contra todos del primer semestre del Fútbol Profesional Colombiano 2026, el ‘azucarero’ busca instalarse en el selecto grupo de ocho clasificados desde ya. Vale la pena recordar que, ya son varias temporadas en las que el Cali no hace parte de los cuadrangulares semifinales del balompié en Colombia.

Deportivo Cali pierde tres jugadores para el duelo ante Fortaleza

Alberto Gamero se tomó el tiempo para actualizar el departamento médico del Deportivo Cali y confirmar que tres de sus mejores futbolistas no serán parte del partido ante los bogotanos. Juan Ignacio Dinneno, Emanuel Reynoso y Luis Manuel Orejuela, son bajas para el juego ante Fortaleza.

Ninguno de los tres mencionados ha entrenado a la par del grupo durante la última semana del mes de febrero y estarían casi que descartados para ser convocados. El número nueve, Dinneno, es uno de los pilares de este Deportivo Cali, ya se ha reportado con dos goles y venía mostrando un mejor nivel en cada uno de los partidos.

Por su parte, Emanuel Reynoso es la cuota de experiencia y calidad del equipo de Alberto Gamero. El argentino ya registra una asistencia. Y aunque todavía no logra convencer del todo, tiene un talento innegable que lo hace estar siempre en cancha con el conjunto ‘azucarero’.

Por último, uno de los de más idas y vueltas en la nómina titular, Luis Manuel Orejuela, tampoco podrá ser tenido en cuenta. Más allá de que no sea un titular indiscutido, no se puede desconocer la técnica y velocidad que el ex Cruzeiro le puede impregnar al verde caleño. También ya se ha reportado con un pase gol.

