Rijeka elimina al Omonia y enfrentará a Estrasburgo o Raków en octavos de Conference League

Rijeka recibe a Omonia con ventaja de 1-0 en el global en los Playoffs de la Conference League 2026. La serie se define este 26 de febrero

Los croatas se cuelan entre los mejores 16 | Claro Sports

El partido de vuelta de los playoffs de la UEFA Conference League 2025/2026 entre Rijeka y Omonia terminó con una victoria contundente para los croatas por 3-1 en el Stadion HNK Rijeka (Rujevica), lo que les dio un global de 4-1 tras el 1-0 a favor en la ida en Nicosia. Con esta remontada impresionante, especialmente en el segundo tiempo, Rijeka avanza a los octavos de final del torneo, donde se enfrentará al ganador del cruce entre Estrasburgo (primero de la tabla general de la fase de liga) o Raków Czestochowa (segundo). Fue una noche histórica para el club croata, que mostró carácter y calidad para superar a un rival agresivo y peligroso desde el inicio.

El encuentro comenzó con dominio cipriota. Desde los primeros minutos, Omonia presionó alto y generó peligro: en el minuto 2 Semedo ya creaba problemas, y al 6′ Ewandro estrelló un balón en el poste. La insistencia visitante dio frutos en el minuto 13, cuando Muamer Tanković definió con precisión tras asistencia de Mmaee para poner el 0-1. Los croatas sufrieron: perdieron a Barišić por lesión al 17 (entró Petrovič), recibieron tarjetas amarillas y apenas lograron responder con un intento de Vignato al 4. Al descanso, el marcador parcial era 0-1 (global 1-1), y Omonia parecía más cerca de dar la vuelta a la eliminatoria con nueve disparos contra tres de los locales.

El segundo tiempo marcó un cambio radical. Rijeka salió motivado y agresivo, impulsada por Toni Fruk, quien se convirtió en la figura del partido. Al minuto 52, Fruk empalmó desde el borde del área; el balón tocó el poste y entró para el 1-1 (global 2-1). El gol desató a los locales: al 67, tras un remate de Adu-Adjei rechazado por Uzoho, Fruk apareció de nuevo para marcar el 2-1 (global 3-1). La presión croata continuó, con oportunidades claras y una expulsión casi evitada en Omonia. La sentencia llegó al minuto 79: Radeljić lanzó largo, el portero chipriota salió mal y Adu-Adjei definió a portería vacía para el 3-1 definitivo. En los minutos finales, con cambios y tarjetas, Rijeka controló el balón y resistió cualquier intento desesperado de los visitantes.

Con esta victoria por 3-1 (global 4-1), Rijeka avanza de manera histórica a los octavos de final de la Conference League. Los croatas, que no habían recibido gol en casa en esta competición, demostraron carácter para remontar un partido complicado y eliminar a un rival agresivo. Ahora esperan al ganador entre Estrasburgo y Raków Czestochowa, líderes de la tabla general de la fase de liga, en una eliminatoria que promete emociones. Este triunfo representa un hito para el club croata en Europa.

Resumen Rijeka vs Omonia: resultado, goles y estadísticas de la Conference League 2026

¿A qué hora inicia el Rijeka vs Omonia hoy 26 de febrero de 2026? El encuentro de vuelta de los Playoffs de la Conference League 2026 entre Rijeka y Omonia está programado para comenzar hoy jueves 26 de febrero a las 17:45 UTC, lo que equivale a las 11:45 horas en México y Centroamérica. Alineaciones del Rijeka vs Omonia para los Playoffs de la Conference League Rijeka: Martin Zlomislic; T. Barišić, Ante Majstorovic, Stjepan Radeljic, Justas Lasickas; Ante Orec, Tiago Dantas, Alfonso Barco, Samuele Vignato; D. Adu‑Adjei, Toni Fruk. Omonia: Francis Uzoho; Moses Odubajo, Jure Balkovec, Senou Coulibaly, Giannis Masouras; C. Eiting, P. Andreou; Willy Semedo, Ryan Mmaee, M. Tanković; Evandro Costa. ¿Dónde ver el Rijeka vs Omonia en vivo? Canales de TV y streaming online Claro Sports trae para toda Centroamérica la transmisión en vivo del partido de vuelta entre Rijeka y Omonia por los Playoffs de la Conference League 2026, con cobertura desde el arranque del encuentro. En Mexico, el duelo podrá seguirse vía Disney+ en streaming online, plataforma que cuenta con derechos de transmisión en distintas regiones. ¡Bienvenidos al minuto a minuto del Rijeka vs Omonia, Playoff Conference League 2026! La eliminatoria entre Rijeka y Omonia está muy cerrada tras la ida de los Playoffs de la UEFA Conference League 2025/26, con Rijeka al frente en el global por 1‑0 gracias al resultado conseguido en el encuentro de ida. Este pequeño margen convierte al duelo de vuelta en un partido clave para definir quién avanza a la siguiente fase de la competencia continental. Ambos equipos llegan con la misma motivación de seguir en la pelea por un lugar en los octavos de final, y Omonia buscará dar vuelta la serie fuera de casa, mientras que Rijeka intentará mantener su ventaja y cerrar la llave en su estadio. El choque promete alta intensidad y momentos decisivos en cada área.

Te puede interesar