¿A los Juegos Olímpicos? Estefy Quintero evalúa el nivel del Curling en México

El curling mexicano vive una etapa de transformación y crecimiento que comienza a reflejarse en resultados y estructura. En entrevista con Claro Sports, Estefy Quintero, integrante de la selección nacional femenil, explicó cómo este deporte ha evolucionado desde la experiencia olímpica de Sochi 2014 hasta consolidar un proyecto con mayor profesionalismo y proyección internacional.

Quintero abordó los retos que enfrenta el equipo, desde la compleja logística de entrenar y competir con jugadoras que residen en distintas ciudades del extranjero, hasta las exigencias físicas que implica una disciplina marcada por la repetición técnica. Con la mirada puesta en el próximo ciclo olímpico, la seleccionada destacó el posicionamiento de México en el ranking internacional y expresó confianza en que el representativo femenil pueda pelear por un lugar en los Juegos Olímpicos de Invierno dentro de cuatro años.

