Volcán de lodo hace erupción en Antioquia: así fue el espectacular momento de la columna de fuego

A pocos metros del suceso se encuentra una planta de acueducto, por tal motivo se encendieron las alarmas.

Este miércoles se presentó una emergencia en la tarde-noche. Se trató de un volcán de lodo en San Juan de Urabá, en el departamento de Antioquia, el cual generó temor en la población, pero por fortuna no hubo lesionados y vidas que lamentar.

Alerta en Antioquia: ¿Qué es un volcán de fuego y por qué hizo erupción en Urabá, Colombia?

A diferencia de los volcanes tradicionales que expulsan lava y magma desde cámaras profundas bajo la tierra, lo que se ha observado en San Juan de Urabá en Antioquia no es vulcanismo magmático clásico.

En realidad se trata de un volcán de lodo: una estructura geológica donde lodo, agua y gases acumulados bajo presión suben a la superficie. Sin embargo cuando este material encuentra gases inflamables (como metano), puede generar una columna de fuego visible sin que exista magma caliente debajo.

Cabe mencionar que el “fuego” que se ve en las imágenes no es lava volcánica como la que podría salir de un volcán en erupción típico.

Volcán de lodo en Antioquia: ¿Cuál es el estatus actual de la actividad volcánica?

El volcán de lodo hizo erupción la tarde de este miércoles 25 de febrero de 2026, expulsando lodo, gases y una columna de fuego hacia el cielo en zonas rurales de San Juan de Urabá, Antioquia.Después de la erupción, equipos de emergencia y monitoreo siguen en el sitio evaluando riesgos y condiciones del terreno. Este jueves 26 siguen las alarmas en la zona.

