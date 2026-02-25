Scandicci remonta la serie ante Novara y avanza a cuartos de final en CEV Champions League femenil

Publicado por Abraham Bencid

Scandicci venció 3-1 a Novara y ganó el Golden Set 15-7 en Florencia para completar la remontada y avanzar en la Champions League femenil.

El Savino del Bene Scandicci firmó una noche de carácter en el Pala BigMat de Florencia y logró la hazaña que necesitaba: derrotó 3-1 al Igor Gorgonzola Novara (29-27, 25-17, 22-25 y 25-21) para forzar el Golden Set en el playoff de la CEV Champions League femenil. Tras el 3-1 adverso en la ida, el equipo de Marco Gaspari salió decidido desde el primer punto y resistió la presión en un primer set que se definió en los detalles. Con mayor eficacia en ataque y mejor gestión en los momentos críticos, las locales empataron la eliminatoria ante un Novara que volvió a apoyarse en el poder ofensivo de Tatiana Tolok, pero que esta vez encontró mayor resistencia en la red y desde el servicio.

El tercer parcial mantuvo la tensión tras la reacción visitante, pero Scandicci no perdió el control emocional y respondió con autoridad en el cuarto set para llevar todo al desempate definitivo. En el Golden Set, jugado a 15 puntos, el dramatismo fue total hasta que las toscanas cerraron 15-7 para sellar la remontada y desatar la euforia en Florencia. Ekaterina Antropova y Britt Herbots encabezaron la respuesta ofensiva en los intercambios largos, mientras el bloque y la defensa ajustaron para frenar a Tolok en los momentos clave. Con un global de 114-86 en puntos totales y una demostración de temple competitivo, Scandicci mantiene vivo el sueño europeo y convierte una serie adversa en una noche para la memoria.

