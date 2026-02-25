Blindaje ‘Escarlata’: América de Cali y su renacer defensivo

‘La Mecha’ es uno de los equipos del FPC que mejor diferencia de gol tiene, menos goles ha encajado y más vallas invictas ha tenido.

Una de las grandes falencias de la últimas temporadas del América de Cali había sido su bloque defensivo. La primera línea de los ‘escarlatas’ se veía envuelta constantemente en errores forzados y no forzados. No en vano, el club no ha podido volver a gritar campeón desde hace seis años.

Ahora bien, David González le ha dado, por completo, una nueva cara al conjunto de la capital del Valle del Cauca. No solamente sacándolo de uno de sus peores rendimientos futbolísticos de los últimos años, sino poniéndolo de nuevo en los primeros lugares del Fútbol Profesional Colombiano.

Actualmente, América de Cali es tercero en la tabla de posiciones de la la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. Cuatro victorias, un empate y dos derrotas, dejan a ‘la mecha’ con 13 puntos en seis partidos jugados. 11 goles a favor y cinco en contra, hacen que el rojo caleño tenga una diferencia de gol de +6, la segunda mejor del campeonato.

La defensa y arco en cero, una prioridad en América de Cali

Solamente Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga han encajado menos goles que el América de Cali en este primer semestre del Fútbol Profesional Colombiano 2026. Algo que era completamente impensado, teniendo en cuenta que el factor defensivo no ha sido la fortaleza principal de los ‘diablos rojos’.

Sumado a eso, el rojo de Cali es el equipo que más vallas invictas registra en la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. En siete partidos, los ‘escarlatas’ han logrado sacar su arco en cero en cuatro ocasiones. Atlético Nacional, Junior y Once Caldas, han sido los únicos clubes que han logrado anotarle al conjunto vallecaucano.

En cambio, Internacional de Bogotá, líder del torneo, Boyacá Chicó, Independiente Santa Fe, vigente campeón de la Superliga y Jaguares de Córdoba, no pudieron celebrar en sus enfrentamientos ante el América de Cali. Sin duda alguna, David González ha potenciado y fichado pilar fundamentales para este buen rendimiento defensivo. Jorge Soto y Jean Fernandes, gozan de un muy buen presente en el arco. Mientras que, Marlon Torres, Omar Bertel y Mateo Castillo, son constantes figuras del plantel.

