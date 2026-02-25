Afición de Rayados protesta en campo de entrenamiento: “¿A qué juega Monterrey?”

La derrota ante Pumas y la salida de zona de clasificación detonaron la inconformidad de seguidores, que acudieron al entrenamiento para exigir respuestas

Protestas de la afición de Rayados tras rendimiento en el Clausura 2026 | Imago7

Los resultados que ha registrado Monterrey en el Clausura 2026 de la Liga MX derivaron en la presencia de un grupo de aficionados en el campo de entrenamiento del club, donde se manifestaron con mantas y cánticos para expresar su inconformidad por el desempeño del equipo en las primeras jornadas del torneo.

Con dos mantas de gran tamaño en las que se leía “Dejen de vender humo, ¿a qué juega Monterrey?” y “El Monterrey no es marketing”, más de 20 seguidores se colocaron en las inmediaciones para hacerse notar a la salida de los jugadores. Los mensajes fueron exhibidos de forma visible mientras esperaban el paso del plantel tras la sesión de trabajo.

Los aficionados arribaron a bordo de un autobús y descendieron para colocar primero las mantas en un punto cercano al acceso. Después se situaron a un costado para entonar cánticos similares a los que acostumbran en los partidos, manteniéndose en el lugar durante varios minutos mientras el equipo abandonaba las instalaciones.

En lo deportivo, Rayados sufrió su tercera derrota del campeonato al caer 2-0 frente a Pumas en Ciudad Universitaria. Ese resultado provocó que el conjunto regiomontano saliera de la zona de clasificación y se ubicara en el noveno puesto de la tabla general tras la jornada más reciente.

Sergio Canales responde a protestas y pide diálogo con afición de Monterrey

Sergio Canales, capitán del Monterrey, diálogo con los aficionados que protestaron en el campo de entrenamiento tras el mal paso del equipo en el Clausura 2026.

“Nos escucharon y en esta época nadie te escucha, es difícil que un jugador se acerque a platicar. Sergio Canales entiende la situación y lo vio de la mejor manera”, dijo Ángel González, uno de los aficionados que ingresaron a las instalaciones del Club de Futbol Monterrey para dialogar con el capitán de Rayados.

Los aficionados se retiraron satisfechos de El Barrial al ser recibida y escuchados por el capitán Sergio Canales, aunque al final mostraron su inconformidad con la directiva.

Los aficionados arrojaron en los accesos de El Barrial billetes con el rostro de directivo Tato Noriega con la frase: ‘Fuera Mercenario’.

Resultados de Monterrey en el Clausura 2026

Luego de siete fechas disputadas en el Clausura 2026, Monterrey suma 10 puntos, producto de tres victorias, un empate y tres derrotas. El equipo ha marcado 10 goles y ha recibido siete en contra en lo que va del torneo.

Jornada 1 | Monterrey 0-1 Toluca

Jornada 2 | Necaxa 0-2 Monterrey

Jornada 3 | Mazatlán 1-5 Monterrey

Jornada 4 | Monterrey 2-2 Tijuana

Jornada 5 | América 1-0 Monterrey

Jornada 6 | Monterrey 1-0 León

Jornada 7 | Pumas 2-0 Monterrey

¿Cuándo es el próximo partido de Monterrey en la Liga MX?

El equipo dirigido por Domenec Torrent se enfrentará en la jornada 8 del Clausura 2026 a la Máquina de Cruz Azul, una prueba importante ante su gente ante el conjunto que marcha en la segunda posición general. Este duelo se llevará a cabo el sábado 28 de febrero a las 19:05 horas tiempo del centro de México en el Gigante de Acero.

