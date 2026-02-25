Real Madrid supera el susto inicial y escribe su nombre en los octavos de la Champions

Benfica abrió el marcador en el Santiago Bernabéu, pero Tchouaméni y Vinicius Jr le dieron la vuelta

El Real Madrid selló su pase a los octavos de final de la UEFA Champions League tras vencer 2-1 al Benfica en el Santiago Bernabéu (3-1, global), cerrando una eliminatoria que quedará marcada tanto por el resultado como por la controversia extradeportiva. La serie, condicionada por la denuncia de Vinicius Jr. por presunto racismo de Gianluca Prestianni en el juego de idea de la semana pasada (17 de febrero), encontró su desenlace en Madrid con tensión en el terreno de juego y una imagen que encendió las alarmas: la salida en camilla y con collarín de Raúl Asencio.

La polémica acompañó toda la eliminatoria. Tras lo ocurrido en Lisboa, la UEFA impuso una suspensión provisional a Prestianni, quien no estuvo en la vuelta después de que el organismo desestimara el recurso del Benfica. El cruce terminó en lo futbolístico, pero dejó abierta una conversación más profunda sobre el racismo en el fútbol europeo.

El encuentro comenzó con intensidad. Benfica avisó primero y al minuto 14 Rafa Silva abrió el marcador con un remate a quemarropa que silenció momentáneamente el Bernabéu. La reacción blanca fue inmediata: al 16’, Aurélien Tchouaméni apareció en el área para empatar el partido tras asistencia de Federico Valverde.

El Real Madrid tomó control del balón y generó peligro constante. Arda Güler llegó a marcar al 32’, pero el VAR anuló el tanto por fuera de juego previo. Vinicius intentó desde fuera del área y Eduardo Camavinga probó suerte, mientras Benfica respondía con remates de Vangelis Pavlidis y Richard Ríos. El descanso llegó con empate 1-1 y la eliminatoria inclinada hacia el conjunto español.

En la segunda parte, Benfica presionó con intensidad. Rafa, Schjelderup y Pavlidis pusieron a prueba a la defensa merengue. El partido se tornó físico y cortado por faltas y tarjetas, hasta que al minuto 72 llegó la acción que cambió el tono del encuentro: en un contacto entre Tchouaméni y Asencio, el defensor del Real Madrid quedó tendido sobre el rectángulo verde.

La escena generó preocupación inmediata. Asencio fue retirado en camilla y con collarín tras varios minutos de atención médica. David Alaba ingresó en su lugar, mientras el estadio guardaba silencio ante la gravedad aparente del golpe.

El susto no frenó al equipo de Álvaro Arbeloa. Al minuto 80, en un contragolpe letal, Federico Valverde condujo y asistió a Vinicius Jr., quien definió con la derecha para firmar el 2-1 definitivo. El brasileño celebró con determinación, cerrando una serie en la que fue protagonista dentro y fuera del campo.

En los minutos finales, Benfica buscó el empate con centros y remates a quemarropa, pero el marcador no se movió. Con el silbatazo final, el Real Madrid escribió su nombre en los octavos de final y puso punto final a una eliminatoria intensa, polémica y cargada de emociones, donde el fútbol y la tensión extradeportiva convivieron hasta el último minuto.

Real Madrid vs Benfica: resultado, goles y estadísticas de la Champions League 2026

Alineaciones del Real Madrid vs Benfica para la vuelta de los Playoffs de la Champions League Estos son los 22 hombres seleccionados por los entrenadores para saltar a la cancha del Estadio Santiago Bernabéu. Real Madrid: Courtois (P); Trent, Asencio, Rüdiger, Carreras, Valverde (c), Arda Güler, Tchouameni, Camavinga, Gonzalo y Vinicius Jr. Benfica: Trubin (P); Aursnes, Pavlidis, Dedic, Barreiro, Richard Ríos, Schjelderup, Dahl, Rafa, Otamendi y Tomás A. ¿Dónde ver el Real Madrid vs Benfica en vivo? Canales de TV y streaming online El desenlace de la eliminatoria entre Real Madrid y Benfica se transmitirá por FOX, así como por su plataforma de streaming FOX ONE. ¿A qué hora inicia el Real Madrid vs Benfica hoy miércoles 25 de febrero del 2026? El partido comienza a las 14:00 horas de México y Centroamérica, así como a las 15:00 horas de Colombia.

¿Fácil acceso o rotundo fracaso?

El Real Madrid y el Benfica vuelven a verse las caras en el Santiago Bernabéu en un duelo que trasciende lo deportivo. La victoria merengue 0-1 en Lisboa dejó al equipo español con ventaja en el marcador global, pero el foco de atención se desplazó rápidamente hacia la denuncia de Vinicius Jr. por presuntos insultos racistas de Gianluca Prestianni, un episodio que activó el protocolo antirracismo de la UEFA y tensó el ambiente en el Estádio da Luz.

La polémica escaló tras el encuentro.Vinicius alzó la voz contra el racismo, el Real Madrid entregó pruebas a la UEFA y el organismo europeo impuso una suspensión provisional a Prestianni, quien no podrá disputar la vuelta luego de que se desestimara el recurso presentado por el Benfica. El choque en el Bernabéu, además, contará con la baja de Kylian Mbappé por lesión, lo que añade un elemento deportivo clave a una eliminatoria que llega marcada por la controversia. Así que sin más… ¡COMENZAMOS!

Te puede interesar