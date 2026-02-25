Juventus queda al borde de la hazaña y es eliminado por Galatasaray

Con goles de Manuel Locatelli, Federico Gatti, Weston McKenni, Victor Osimhen y Baris Yilmaz, Juventus llevo el partido hasta la prórroga, pero fue eliminado.

Continúan confirmándose los últimos cupos para disputar los octavos de final de la UEFA Champions League. Juventus recibió en su casa, el Juventus Stadium, a Galatasaray. Una serie que estaba marcada por la goleada de cinco goles a dos en el partido de ida en Estambul. Los goles por montones no fueron una excepción en Italia y tras 120 minutos, los turcos se quedaron con el pase a la siguiente fase por un marcador global de siete tantos a cinco.

Una misión casi imposible fue lo que enfrentó el equipo de Luciano Spalletti ante Galatasaray de Turquía. Desde el pitazo inicial se evidenció la ansiedad y tensión con la que afrontaba el partido la Juventus. De hecho, en la primera media hora, los italianos ya tenía tres amonestados.

Cuando no se veía por donde y la claridad en ataque era muy escasa, los locales se encontraron con una pena máxima al minuto 37. Manuel Locatelli tomó la responsabilidad y cambió el cobro por gol para darle una luz de esperanza a los aficionados del equipo de Turín. Así las cosas, Juventus se fue con una victoria por la mínima diferencia en los primeros 45 minutos, pero el marcador global lo seguía dejando a dos goles de igualar la serie.

Juventus mata el tigre, pero se asusta con el cuero

En la segunda mitad, la historia iba a empeorar para la Juventus. Nada más al minuto 49, Lloyd Kelly fue expulsado y el juego se tornó completamente contra la corriente para el equipo italiano. Po su parte, los turcos le dieron ingreso a Sacha Boey y Leroy Sané.

Muchas más ganas que fútbol, se evidenciaba en los dirigidos por Luciano Spalletti. Sin embargo, a pesar de tener un hombre de más, poco a poco, Galatasaray comenzó a darle tiempo, espacio y balón a Juventus. Tanto así que, al minuto 70, tras un centro rasante que vio pasar toda la defensa turca, Federico Gatti puso el dos a cero y el cinco a cuarto en el global. Y luego, faltando ocho minutos para el final, Weston McKennie clavó un cabezazo en el segundo poste e igualó la serie.

Dicho esto, el tiempo extra fue inevitable. Media hora más de fútbol que le cobraría factura al equipo italiano que venía de jugar 45 minutos con un hombre menos. Al 105, Victor Osimhen a pase de Baris Yilmaz, puso el descuento del Galatasaray y el gol que lo ponía en ventaja en el marcador global. Y ya para sentenciarlo todo, Baris Yilmaz anotó el segundo tanto de los turcos al 119.

