Tigres blinda a Diego Lainez y le renueva contrato hasta 2029

El conjunto de la UANL acuerda la renovación del futbolista por tres años más

Diego Lainez renueva contrato hasta 2029 | Imago7

Los Tigres UANL aseguraron la permanencia de Diego Lainez tras acordar una renovación de contrato por tres años más, vínculo que lo mantendrá en la institución, al menos, hasta el verano de 2029.

El anuncio se realizó a través de redes sociales con un video grabado en el túnel 16 del estadio, mismo número que porta el atacante. Lainez acompañó la publicación con un mensaje breve pero contundente: “La historia sigue”, dejando en claro su compromiso con la escuadra felina.

La negociación incluyó un ajuste salarial, reflejo de la importancia que ha tomado el llamado ‘Factor’ dentro del plantel. Desde su llegada para el Clausura 2023, procedente del Real Betis, el ofensivo ha encontrado regularidad y su mejor versión en la Sultana del Norte.

Con su futuro definido, el presente se vuelve prioridad para Lainez, quien busca consolidarse como pieza clave y llenar el ojo del técnico nacional Javier Aguirre, con la mira puesta en disputar su primera Copa del Mundo.

En su etapa con los universitarios, el atacante suma 136 partidos disputados, 15 goles y 24 asistencias, además de tres títulos colectivos, entre ellos un campeonato de Liga, cifras que respaldan la apuesta de Tigres por mantenerlo como parte de su proyecto a mediano plazo.

En el actual torneo Clausura 2026 de la Liga MX, Lainez registra siete apariciones, cinco de ellas como titular, registrando dos goles en 520 minutos. El semestre pasado, las cifras del futbolista fueron de cinco anotaciones en 16 actuaciones de fase regular.

Te puede interesar: