Así se blinda La Corregidora para el partido amistoso México vs Islandia

El Estadio de los Gallos Blancos del Querétaro tendrá un fuerte operativo de seguridad tras los hechos violentos en el país el pasado domingo 22 de febrero

La selección mexicana enfrentará a Islandia este miércoles 25 de febrero en el Estadio Corregidora, en Querétaro, como parte de la preparación del Tricolor rumbo a la Copa del Mundo de este 2026. El partido amistoso dará inicio en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México y, horas antes del encuentro, nuestro reportero Joel Morales compartió imágenes del fuerte operativo de seguridad que se registra en las inmediaciones del inmueble de los Gallos Blancos, donde elementos del ejercito mexicano se concentran en Querétaro para garantizar la seguridad de la afición y los jugadores. Esto, debido a los hechos violentos que sacudieron al país el domingo 22 de febrero debido al abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

