México vs Islandia en vivo: horario, alineaciones y dónde ver el partido amistoso

Javier Aguirre contará únicamente con elementos que militan en la Liga MX para enfrentar al cuadro nórdico

México vs Islandia: horario y dónde ver el partido amistoso

La selección mexicana enfrentará a Islandia en partido amistoso el miércoles 25 de febrero en el Estadio La Corregidora. El encuentro forma parte de la preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026 y se disputará ante público en Querétaro.

El compromiso iniciará a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por TUDN y TV Azteca. El duelo representa una prueba dentro del calendario previo a la competencia internacional que se celebrará en territorio mexicano, estadounidense y canadiense.

México vs Islandia hoy miércoles 25 de febrero: posibles alineaciones

Javier Aguirre, director técnico de la selección mexicana de fútbol, apostaría por un once inicial con Chivas como base. El Tricolor presentaría cinco futbolistas rojiblancos en su cuadro titular:

México.- Raúl ‘Tala’ Rangel, Jesús Gallardo, Richard Ledezma, Everardo López, Israel Reyes, Carlos Rodríguez, Erik Lira, Marcel Ruiz, Efraín Álvarez, Roberto ‘Piojo’ Alvarado y Armando ‘Hormiga’ González.

Islandia.- Anton Ari Einarsson, Damir Muminovic, Karl Fridleifur Gunnarsson, Gudmundur Kristjánsson, Gudmundur Thorarinsson, Höskuldur Gunnlaugsson, Gylfi Thor Sigurdsson, Kolbeinn Thordarson, Jóhann Berg Guðmundsson, Birnir Snaer Ingason y Emil Atlason.

México vs Islandia ¿Se reprograma tras los hechos en Jalisco el domingo 22 de febrero?

En los días previos al encuentro surgieron dudas entre aficionados debido a los hechos registrados en el estado de Jalisco tras la detención de Nemesio Oceguera Cervantes, situación que derivó en bloqueos en distintos puntos del país.

A pesar de que algunos eventos deportivos fueron cancelados, como el partido entre Querétaro FC y FC Juárez de la jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX, la Federación Mexicana de Fútbol no ha informado cambios para el amistoso. Hasta el momento, el partido se mantiene en la fecha y horario establecidos.

¿Cuándo y a qué hora juegan México vs Islandia?

México e Islandia jugarán el miércoles 25 de febrero a las 20:00 horas, tiempo del centro del país. El escenario será el Estadio La Corregidora y el acceso se realizará conforme a los lineamientos del inmueble y de las autoridades locales.

La transmisión estará disponible en señal abierta y de paga. Los aficionados podrán seguir el encuentro en televisión a través de TUDN y TV Azteca. También se prevé cobertura en plataformas digitales de ambas cadenas.

Antecedentes y últimos resultados de México vs Islandia

México e Islandia se han enfrentado en cinco ocasiones. El representativo mexicano registra tres triunfos y dos empates sin goles en esos antecedentes. El resultado más amplio se presentó en marzo de 2018, cuando México ganó 3-0 con anotaciones de Marco Fabián y un doblete de Miguel Layún. En el historial general, el equipo mexicano suma seis goles a favor y uno en contra frente al conjunto europeo.

