PSG sobrevive ante Monaco y continua con el sueño de retener la corona

El último campeón sufrió demasiado para conseguir la clasificación y encendió las alarmas para Luis Enrique.

El vigente campeón de Europa, el Paris Saint-Germain, sufrió más de la cuenta pero logró avanzar a los Octavos de Final de la Champions League 2025-2026 tras igualar 2-2 ante el AS Monaco en el Parque de los Príncipes. El equipo dirigido por Luis Enrique hizo valer el 3-2 conseguido en la ida, pero dejó dudas en una serie floja en la que estuvo al borde del susto hasta el último segundo.

El arranque fue una señal de alarma para los parisinos. Mónaco salió decidido y encontró premio antes del descanso: a los 45 minutos, Maghnes Akliouche definió con precisión para el 1-0 y silenció el estadio. PSG, que ya había mostrado fragilidad en la ida, se fue al vestuario golpeado y con la sensación de que la serie se le podía escapar de las manos ante un rival que competía con personalidad.

En el complemento, el campeón reaccionó. Marquinhos empató a los 60 minutos tras una pelota parada y devolvió la calma momentánea. Poco después, Khvicha Kvaratskhelia marcó el 2-1 a los 66 y parecía sentenciar la historia, más aún cuando Mónaco se quedó con diez por la expulsión de Mamadou Coulibaly. Sin embargo, lejos de liquidarlo con autoridad, PSG volvió a mostrar grietas y permitió que el partido se mantuviera abierto hasta el cierre.

Cuando el reloj marcaba el tiempo añadido, Jordan Teze anotó el 2-2 (90+1’) y reavivó el dramatismo. El gol le dio vida a un Mónaco que se lanzó con todo en la última jugada y estuvo a centímetros de forzar una definición inesperada. El PSG terminó pidiendo la hora, con tarjeta amarilla para su arquero Matvey Safonov incluida en medio de la tensión, en una imagen que reflejó el sufrimiento innecesario de una serie que nunca logró controlar por completo.

Finalmente, el campeón avanzó, pero con más interrogantes que certezas. En Octavos de Final lo esperará un gigante: FC Barcelona o Chelsea FC. Cualquiera de los dos será un partidazo y exigirá una versión mucho más sólida del equipo de Luis Enrique. PSG sigue soñando con retener la corona europea, pero si quiere repetir la hazaña, deberá elevar su nivel y dejar atrás una eliminatoria en la que estuvo demasiado cerca del abismo.

Resumen PSG vs Monaco: resultado, goles y estadísticas de la Champions League 2026

¿A qué hora inicia el PSG vs Monaco hoy miércoles 25 de febrero de 2026?

El partido entre el PSG y el Monaco dará inicio en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México, donde se definirá al ganador del boleto a la próxima instancia.

25 febrero, 2026 | 13:20

Alineaciones del PSG vs Monaco para la vuelta de Playoffs de la Champions League

El PSG contará con varias ausencias: Luis Enrique no podrá contar con Ousmane Dembéle y Fabián Ruiz. Por otra parte, Monaco también tiene varios futbolistas que no estarán disponibles: Sebastien Pocognoli no podrá utilizar a Aleksandr Golovin, Lukas Hradecky, Krépin Diatta, Eric Dier, Kassoum Outtara, Mohammed Salisu, Pape Cabral, Takumi Minamimo, Paul Pogba y Paris Brunner. Las formaciones titulares son las siguientes:

PSG: Matvei Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Joao Neves; Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doue y Bradley Barcola. DT: Luis Enrique.

Monaco: Philipp Köhn; Thilo Kehrer, Denis Zakaria, Wout Faes; Vanderson, Lamine Camara, Aladji Bamba, Caio Henrique; Maghnes Akilouche, Folarin Balogun y Mamadou Coulibaly. DT: Sebastian Pocognoli.

25 febrero, 2026 | 13:10

¿Dónde ver el PSG vs Monaco en vivo? Canales de TV y streaming online

El duelo de vuelta de los playoffs de la Champions League entre PSG y Monaco se podrá ver en vivo por televisión a través de la señal de HBO Max en México. Para Sudamérica estará disponible en ESPN y Disney Plus Premium.

25 febrero, 2026 | 13:00

¡¡¡Bienvenidos al minuto a minuto de un partidazo!!! La UEFA Champions League 2025-2026 vive una noche decisiva en el Parc des Princes, donde Paris Saint-Germain y AS Monaco se enfrentan por la vuelta de los playoffs rumbo a los octavos de final. Aquí podrás seguir el minuto a minuto con todas las jugadas, goles, polémicas y momentos clave de un duelo que promete intensidad de principio a fin en la capital francesa.

El PSG llega con ventaja tras imponerse 3-2 en el partido de ida como visitante, un resultado que dejó la serie abierta pero con ligera superioridad para el conjunto parisino. Ahora, respaldado por su afición, intentará administrar esa diferencia y sellar la clasificación. Del otro lado, el Mónaco está obligado a buscar el resultado desde el arranque: una victoria por la mínima llevaría la serie al alargue, por lo que se espera un planteamiento agresivo y un encuentro de alto ritmo desde los primeros minutos.

