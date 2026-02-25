Tarjetón Digital del IMSS 2026: ¿Qué es, para qué sirve y quiénes deben tramitarlo?

El objetivo es facilitar el acceso a la información y agilizar trámites de los derechohabientes, aquí te decimos el paso a paso de cómo hacerlo

Este trámite es indispensable para este 2026 | IMSS

La digitalización de servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mantiene un avance en los últimos años con el objetivo de facilitar el acceso a la información y agilizar trámites de los derechohabientes. Una de las herramientas que ha cobrado relevancia en este proceso es el Tarjetón Digital del IMSS, un documento electrónico que sustituye al talón o tarjetón físico tradicional y permite consultar diversos datos personales y laborales desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

El Tarjetón Digital está disponible en la plataforma oficial del IMSS, permitiendo a los usuarios acceder a su información las 24 horas del día sin necesidad de acudir a una unidad médica familiar, subdelegación o ventanilla. Este avance forma parte de la estrategia de modernización de trámites que el propio instituto ha impulsado para mejorar la atención de sus trabajadores, jubilados y pensionados.

¿Qué es y para qué sirve el Tarjetón Digital del IMSS?

El Tarjetón Digital del IMSS es un documento electrónico oficial que concentra información relevante sobre la seguridad social de las y los derechohabientes afiliados al instituto. Permite consultar y descargar comprobantes de pago, revisar el historial de pagos y descuentos aplicados, así como verificar datos personales, de nómina o de relación laboral.

Además, este documento facilita la actualización de datos personales, como domicilio, correo o número telefónico, y permite dar seguimiento a trámites y solicitudes dentro del IMSS. También permite consultar información detallada del patrón, verificar pagos extraordinarios y gestionar solicitudes vinculadas a créditos o prestaciones.

El Tarjetón Digital se ha convertido en una herramienta que sustituye el tarjetón físico para muchos trámites administrativos, reduciendo tiempos de espera y eliminando la necesidad de presentarse físicamente en las oficinas del IMSS para consultas básicas de información laboral o de nómina.

Tarjetón Digital del IMSS: ¿Quiénes pueden y qué se necesita para tramitarlo?

El acceso al Tarjetón Digital está dirigido principalmente a trabajadores activos, pensionados y jubilados afiliados al IMSS. Es decir, personas que actualmente cotizan o que han cotizado y reciben una prestación o pensión pueden tramitarlo y utilizarlo para consultar su información.

Para realizar el trámite, es necesario contar con datos personales y de afiliación que permiten validar la identidad del usuario, tales como:

CURP (Clave Única de Registro de Población)

Número de Seguridad Social (NSS) o matrícula del IMSS

Entidad de residencia

Fecha de ingreso al IMSS

Correo electrónico vigente para recibir notificaciones de registro y confirmación de cuenta.

Este conjunto de datos ayuda al sistema a vincular correctamente el Tarjetón Digital con la información individual del derechohabiente dentro del registro del IMSS y a garantizar que solo la persona autorizada tenga acceso a ella.

¿Cómo puedo tramitar mi Tarjetón Digital del IMSS? Guía paso a paso

El trámite para obtener el Tarjetón Digital del IMSS se realiza de manera completamente en línea a través del portal oficial habilitado por el Instituto. El primer paso es acceder al sitio en tarjetón jubilados IMSS y seleccionar la opción ‘Registro de nuevos usuarios o cambio de contraseña’.

A continuación se deben capturar los datos personales y de afiliación solicitados, así como un correo electrónico activo. El sistema solicitará también la creación de una contraseña segura que será utilizada para acceder posteriormente al Tarjetón Digital.

Una vez completado el formulario de registro, el IMSS enviará un correo de confirmación al buzón proporcionado. Por lo general, este proceso puede tomar aproximadamente 12 horas antes de que la cuenta quede habilitada. El usuario deberá abrir el enlace enviado por correo para activar definitivamente su acceso al sistema.

Al activar la cuenta, el derechohabiente podrá ingresar directamente al Tarjetón Digital con su usuario y contraseña para consultar y descargar su información directamente desde la plataforma, imprimirla o mostrarla desde un dispositivo móvil cuando sea necesario.

Para el año 2026, contar con el Tarjetón Digital se vuelve especialmente útil para quienes requieren verificar pagos, historial laboral y descuentos antes de realizar trámites más complejos, como el de pensión o jubilación. Tener la información actualizada puede contribuir a evitar errores o inconsistencias que afecten la atención de solicitudes.

El acceso a este documento digital forma parte de la estrategia del IMSS para agilizar trámites administrativos y reducir los tiempos de atención presencial, lo cual representa un cambio en la relación entre la institución y sus derechohabientes, quienes ahora pueden gestionar su información sin filas ni desplazamientos.

Te puede interesar: