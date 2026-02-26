Pensión IMSS e ISSSTE 2026: calendario completo de pagos para todo el año

Conoce cuándo recibirás tu pensión del IMSS y del ISSSTE mes a mes en 2026

Fechas de pagos del IMSS ISSSTE 2026 | Foto: página web IMSS-ISSSTE

El inicio de un nuevo año suele generar dudas entre jubilados y pensionados sobre las fechas de depósito de sus pensiones. Para 2026, tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ya dieron a conocer su calendario oficial de pagos.

Contar con esta información permite a los beneficiarios planear con mayor precisión sus gastos mensuales, así como anticipar movimientos bancarios importantes. Los pagos se realizan, en la mayoría de los casos, durante los primeros días de cada mes, con ajustes cuando coinciden con fines de semana o días festivos.

Además, ambos institutos reiteraron que los depósitos se efectúan directamente en la cuenta bancaria registrada por cada pensionado, por lo que no es necesario acudir a ventanillas. A continuación, te compartimos las fechas clave del IMSS y el ISSSTE para todo 2026.

Pensión IMSS: ¿Cuándo cae el pago de marzo? Fecha exacta

Dentro de las fechas establecidas por el Instituto ya se encuentra definido el depósito correspondiente al tercer mes del año.

De acuerdo con el calendario difundido por la dependencia, el pago de la Pensión IMSS de marzo 2026 se realizará el lunes 2 de marzo, ya que el día 1 cae en domingo y el depósito se recorre al siguiente día hábil.

Los pensionados reciben su dinero de forma mensual, por lo que a lo largo del año se efectúan 12 depósitos, uno por cada mes. El primer pago del año se realizó en enero y así continuará el esquema durante todo 2026.

El IMSS recordó que el monto se deposita directamente en la cuenta bancaria registrada por cada beneficiario, por lo que no es necesario acudir a ventanillas para cobrarlo. En caso de que el recurso no se vea reflejado en la fecha indicada, los pensionados deben comunicarse con el IMSS o con su institución bancaria para aclarar cualquier situación relacionada con el depósito.

¿Cuándo pagan la pensión del IMSS de enero 2026? Aquí la fecha

El IMSS informó que el pago correspondiente a enero de 2026 se realizará el viernes 2 de enero. Esta modificación obedece a que el 1 de enero es día inhábil por la celebración de Año Nuevo, por lo que la dispersión se recorre un día.

Este depósito corresponde al pago mensual regular de los pensionados bajo la Ley del Seguro Social. El instituto recordó que el recurso se verá reflejado directamente en la cuenta bancaria registrada al momento de tramitar la pensión.

¿Qué día depositan la pensión del ISSSTE de enero 2026?

En el caso del ISSSTE, el depósito de enero de 2026 también se realizará el viernes 2 de enero, debido al día festivo del 1 de enero. Este pago tiene una particularidad importante para los beneficiarios.

El depósito de enero incluye la segunda parte del aguinaldo, lo que representa un ingreso mayor para jubilados y pensionados del ISSSTE al inicio del año, de acuerdo con el calendario oficial del organismo.

Calendario completo de pago del IMSS para el 2026, mes a mes

El IMSS dio a conocer que los pagos de pensión durante 2026 se realizarán en los primeros días de cada mes, con ajustes cuando la fecha coincida con fines de semana o días festivos oficiales. Las fechas de pago del IMSS en 2026 son las siguientes:

2 de enero

3 de febrero

2 de marzo

1 de abril

4 de mayo

1 de junio

1 de julio

3 de agosto

1 de septiembre

1 de octubre

2 de noviembre

1 de diciembre

Todos los depósitos se realizan vía transferencia bancaria.

¿Cuándo pagan la pensión del ISSSTE en 2026? Consulta todas las fechas

El ISSSTE mantiene su práctica de depositar la pensión a finales del mes anterior o en los primeros días del mes correspondiente, con el objetivo de que los pensionados cuenten con recursos desde el inicio del periodo. Para 2026, las fechas confirmadas son:

2 de enero

3 de febrero

2 de marzo

1 de abril

4 de mayo

1 de junio

1 de julio

3 de agosto

1 de septiembre

1 de octubre

2 de noviembre

1 de diciembre

En noviembre podría incluirse un complemento de aguinaldo, como ocurre cada año.

¿Hay aumento en el pago de las pensiones para los jubilados y pensionados en 2026?

Hasta el momento, ni el IMSS ni el ISSSTE han confirmado un aumento general en el monto de las pensiones para 2026. Cualquier ajuste dependerá del régimen bajo el cual se otorgó la pensión y de la actualización anual correspondiente.

En algunos casos, los incrementos están vinculados al salario mínimo o a la inflación, por lo que las autoridades recomiendan a los pensionados mantenerse atentos a los comunicados oficiales para conocer si habrá modificaciones en los montos a recibir durante el año.

