Rodrigo Pacheco y Reyes Varela se preparan para los cuartos de final del Abierto Mexicano de Tenis Telcel

Los mexicanos buscan las semis en Acapulco. Rodrigo destaca su ilusión pese a los nervios con Jodar, mientras Miguel Ángel llega descansado para enfrentar a Zverev y Melo

El Abierto Mexicano de Tenis Telcel se ha convertido en el escenario donde el talento nacional busca brillar en la modalidad de dobles, con Rodrigo Pacheco y Miguel Ángel Reyes Varela como los dos representantes mexicanos que mantienen viva la esperanza de ‘dar el campanazo’. Ambos tenistas se preparan para enfrentar duros retos en los cuartos de final, midiéndose ante figuras internacionales de renombre en busca de un lugar en las semifinales del prestigioso torneo de Acapulco.

Para Rodrigo Pacheco, seguir compitiendo en este certamen representa una “gran ilusión y una gran felicidad”, a pesar de la alta presión emocional que ha experimentado en las rondas previas. El juvenil mexicano admitió haber estado “muy nervioso” y “tensionado” en su partido anterior, confesando incluso que por momentos prefería que no le tiraran la bola. No obstante, destacó el papel fundamental de su compañero, el español Rafa Jódar, quien le transmitió la “energía positiva” y la confianza necesarias para sacar adelante sus turnos de saque y cerrar el encuentro con éxito. Ahora, la dupla Pacheco-Jódar se enfoca en su próximo duelo contra el búlgaro Grigor Dimitrov y el italiano Flavio Cobolli.

Por su parte, Miguel Ángel Reyes Varela afronta su compromiso en cuartos de final junto al portugués Nuno Borges, beneficiándose de una planificación que les otorgó dos días de descanso tras su debut el pasado lunes. Esta pausa ha sido clave para que la dupla se sienta en mejores condiciones físicas antes de enfrentar a una de las parejas más experimentadas y peligrosas del torneo: el alemán Alexander Zverev y el brasileño Marcelo Melo. Con la mirada puesta en avanzar de ronda, ambos mexicanos representan la máxima aspiración local en las canchas del torneo

