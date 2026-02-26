Semana Santa 2026: fechas oficiales de vacaciones en México

Las vacaciones de Semana Santa 2026 para educación básica inician el lunes 30 de marzo y concluyen el viernes 10 de abril

Apenas transcurrieron las vacaciones de invierno y miles de familias ya miran el calendario en busca del próximo periodo de descanso. La Semana Santa suele marcar uno de los recesos más esperados del ciclo escolar en México, tanto por su significado religioso como por la oportunidad de viajar o convivir en casa.

Para el ciclo 2025-2026 no hay cambios ni ajustes de última hora. La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó desde la publicación oficial del calendario escolar las fechas exactas del periodo vacacional, lo que despeja dudas sobre un supuesto adelanto que circuló en días recientes.

SEP adelanta las vacaciones de Semana Santa: ¿Quiénes podrían salir antes de vacaciones?

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP para el ciclo escolar 2025-2026, los alumnos de educación básica, preescolar, primaria y secundaria, en la mayoría de los estados del país podrán iniciar su descanso de Semana Santa antes de lo previsto. Aunque el periodo vacacional arranca formalmente el lunes 30 de marzo de 2026, el viernes 27 de marzo no habrá clases por la Sesión del Consejo Técnico Escolar, lo que permitirá que los estudiantes salgan de vacaciones desde ese día y disfruten prácticamente de dos semanas completas, con regreso a las aulas el lunes 13 de abril.

La única excepción será Aguascalientes, donde los alumnos de escuelas públicas no suspenderán actividades en esas fechas. En dicha entidad, el Instituto de Educación local ajustó el calendario para empatar el receso con la Feria Nacional de San Marcos, por lo que las vacaciones iniciarán el lunes 20 de abril y concluirán el lunes 4 de mayo, con regreso a clases el martes 5 de mayo de 2026.

Así, los estudiantes concluirán actividades el jueves 26 de marzo, lo que amplía el periodo sin clases antes del inicio formal del receso. Sin embargo, la SEP no modificó el calendario y el arranque oficial de las vacaciones sigue siendo el lunes 30 de marzo.

Desde el punto de vista religioso, la Semana Santa 2026 se celebrará del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril. El periodo comienza con el Domingo de Ramos y culmina con el Domingo de Resurrección o Pascua, que se define como el primer domingo después de la primera Luna Llena posterior al equinoccio de primavera, fijado el 21 de marzo.

Las fechas litúrgicas quedan distribuidas de la siguiente manera:

Domingo de Ramos el 29 de marzo

Lunes Santo el 30

Martes Santo el 3

Miércoles Santo el 1 de abril

Jueves Santo el 2

Viernes Santo el 3

Sábado de Gloria el 4

Domingo de Resurrección el 5 de abril.

Estas jornadas suelen detonar alta movilidad turística en playas, pueblos mágicos y destinos culturales del país.

Previo a este periodo, el calendario también contempla suspensión de clases el lunes 16 de marzo de 2026 por la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, además de otras sesiones de Consejo Técnico Escolar distribuidas a lo largo del ciclo. Hasta ahora, la autoridad educativa mantiene vigente el calendario sin modificaciones oficiales.

SEP 2026: ¿Cuándo inician las vacaciones de Semana Santa?

Las vacaciones de Semana Santa 2026 para educación básica inician el lunes 30 de marzo y concluyen el viernes 10 de abril, según el calendario escolar 2025-2026 de la SEP. El regreso a clases será el lunes 13 de abril.

Aunque el viernes 27 de marzo no habrá clases por sesión de Consejo Técnico Escolar, esta fecha no representa un adelanto oficial del receso, sino una suspensión previamente establecida dentro del calendario.

Semana Santa en México 2026: ¿Son días de descanso oficiales?

En el ámbito escolar, el descanso es obligatorio para estudiantes y docentes conforme al calendario de la SEP. No obstante, en materia laboral la situación es distinta.

La Ley Federal del Trabajo no contempla el Jueves Santo ni el Viernes Santo como días de descanso obligatorio a nivel nacional. Por ello, no existe obligación de otorgar pago doble o triple, salvo que la empresa o institución acuerde conceder esos días a su personal.

De esta manera, mientras millones de alumnos disfrutarán de dos semanas sin clases, los trabajadores deberán sujetarse a lo que establezcan sus centros laborales o contratos colectivos.

