Hoy No Circula 26 de febrero 2026: ¿Qué carros no salen el jueves en CDMX y Edomex?

El programa Hoy No Circula se mantiene vigente; consulta qué autos descansan, excepciones vigentes y posibles sanciones si no se respeta la restricción

¿Qué autos no circulan este jueves? | Reuters

El programa Hoy No Circula continúa en operación este jueves 26 de febrero de 2026 en la Ciudad de México y el Estado de México. La medida forma parte de la estrategia para reducir el tráfico y controlar los niveles de contaminación en la zona metropolitana. Antes de tomar el volante, conviene revisar si tu vehículo tiene restricción, ya que incumplir puede derivar en una multa considerable.

Con más de tres décadas en aplicación, este esquema de regulación vehicular se mantiene como una de las principales herramientas ambientales para la capital del país y municipios mexiquenses. Además, su alcance se ha ampliado a otras localidades del centro, por lo que los automovilistas deben consultar las disposiciones vigentes para evitar sanciones y contratiempos.

¿Hay contingencia ambiental este 26 de febrero en CDMX y Edomex? Esto sabemos

El Doble Hoy No Circula entra en vigor cuando las autoridades ambientales registran concentraciones de contaminantes que superan los parámetros permitidos en la Ciudad de México y el Estado de México. La medida busca disminuir la exposición de la población a aire con altos niveles de partículas y, al mismo tiempo, reducir el número de vehículos en circulación para contener el problema.

Esta disposición se aplica en jornadas en las que la calidad del aire representa un riesgo para la salud, sobre todo para personas con enfermedades respiratorias, menores de edad y adultos mayores. Ante escenarios de contaminación elevada, el endurecimiento de las restricciones vehiculares se convierte en una acción inmediata para limitar el impacto ambiental y proteger a los habitantes de la zona metropolitana.

Hoy No Circula: ¿Qué autos no salen este jueves y cuáles sí?

Este jueves 26 de febrero no podrán circular los automóviles con holograma 1 y 2 que cuenten con engomado verde y terminación de placa 1 y 2. En contraste, los vehículos con holograma 0 y 00 están autorizados para transitar, sin importar el color del engomado, siempre que la placa no finalice en 1 o 2.

La restricción opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en diversos municipios del Estado de México, entre ellos Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, Atizapán, Tultitlán, Tecámac y Valle de Chalco, además de otras demarcaciones de la zona metropolitana.

¿Cuándo se activa el Doble Hoy No Circula y por qué?

El Doble Hoy No Circula se pone en marcha cuando los monitoreos oficiales reportan concentraciones de contaminantes por encima de los niveles permitidos en la Ciudad de México y el Estado de México. La medida busca contener los riesgos para la salud que provoca la mala calidad del aire, por lo que las autoridades amplían las restricciones vehiculares para disminuir la emisión de contaminantes.

Esta disposición aplica en jornadas donde las partículas suspendidas representan un peligro para la población, en especial para personas con padecimientos respiratorios, menores de edad y adultos mayores. Al reducir la circulación de automóviles, se pretende estabilizar las condiciones atmosféricas y limitar el impacto en la zona metropolitana.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

No cumplir con el programa Hoy No Circula implica una sanción económica relevante. Los automovilistas que ignoren la restricción pueden recibir una multa de 1,732 pesos. Además, la autoridad tiene facultad para enviar el vehículo al depósito vehicular, lo que eleva el gasto por arrastre y estancia, así como el tiempo necesario para recuperarlo.

Por ello, conviene consultar a diario las disposiciones vigentes y verificar si el automóvil tiene prohibición para circular. Atender las reglas evita contratiempos, gastos adicionales y posibles sanciones administrativas.

TE PUEDE INTERESAR: