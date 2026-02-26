Barcelona vs Villarreal en vivo: horario y dónde ver la jornada 26 de LaLiga 2026

El cuadro Blaugrana se enfrenta al tercer lugar buscando mantener el liderato de LaLiga

Barcelona vs Villarreal en vivo online 2026 | Claro Sports

El Barcelona vuelve a escena en la jornada 26 de LaLiga 2026 con la misión de sostener el liderato cuando reciba al Villarreal. El equipo de Hansi Flick encabeza la tabla con 61 puntos y sabe que cada partido en casa puede marcar diferencia en la pelea por el título en la recta final del campeonato.

Enfrente estará un Villarreal que ocupa el tercer lugar con 51 unidades. El conjunto dirigido por Marcelino García Toral ha sido constante a lo largo de la temporada y busca dar un golpe en territorio blaugrana para recortar distancia y consolidarse en la zona alta.

El duelo enfrenta a dos equipos que han mostrado capacidad ofensiva durante el torneo. Barcelona intentará imponer su ritmo desde el inicio, mientras que el Submarino Amarillo apostará por el orden y la contundencia en los metros finales.

Horario y dónde ver Barcelona vs Villarreal en vivo la jornada 26 de LaLiga 2026

El partido se disputará el sábado 28 de febrero a las 9:15 horas (tiempo del centro de México). Será uno de los encuentros más atractivos del fin de semana en el futbol español.

En México, la transmisión estará disponible por Sky Sports, mientras que en Centroamérica podrá seguirse a través de ESPN. También habrá cobertura digital con actualizaciones en tiempo real.

Alineaciones probables del Barcelona vs Villarreal

Para este compromiso, el Barcelona podría salir con: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric, Cancelo; Bernal, Pedri, Fermín; Lamine, Raphinha y Ferran.

Por su parte, el Villarreal formaría con: Luiz Júnior; Mouriño, Pau Navarro, Veiga, Cardona; Pepé, Pape Gueye, Comesaña, Moleiro; Ayoze y Mikautadze.

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Barcelona vs Villarreal y cuánto paga?

De acuerdo con los momios, el Barcelona parte como amplio favorito para quedarse con la victoria en casa, pagando -334. El empate ofrece una cuota de +525, mientras que un triunfo del Villarreal como visitante paga +670.

Las cifras reflejan la condición de líder del equipo de Hansi Flick y su fortaleza como local, aunque el conjunto de Marcelino García Toral buscará romper los pronósticos en la jornada 26 de LaLiga 2026.

