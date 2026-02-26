El PAOK de Jorge Sánchez queda fuera de la Europa League

El Celta de Vigo gana 1-0 la vuelta en Balaídos y se mete a octavos con un global de 3-1, dejando al defensa mexicano y su equipo fuera de los torneos continentales

Termina la aventura europea de Jorge Sánchez y el PAOK. La derrota 2-1 en la ida de la ronda de Playoffs ante el Celta ponía todo cuesta arriba para la vuelta en Balaídos, en la que eliminatoria estuvo en el aire hasta la hora de juego, pero el golazo de Swedberg le dio el triunfo 1-0 al equipo español en la vuelta, 3-1 en el global.

El lateral mexicano fue titular por segundo partido consecutivo con el PAOK, pero poco pudo hacer para evitar la eliminación ante un Celta que dominó las acciones. Otro ex Cruz Azul, Giorgos Giakoumakis, tuvo una de las pocas del equipo griego, rematando de cabeza un córner al minuto 16.

El marcador no se movió en los primeros 45 minutos, pero no tardó mucho en llegar tras el descanso. Al minuto 18 de la segunda parte, una pared entre Swedberg con Borja Iglesias, quien dio pase filtrado de tacón y de primera el sueco la metió a segundo poste para desatar el delirio en Balaídos.

Lyon o Aston Villa será el rival del Celta en octavos de la Europa League, que se definirá en el sorteo del viernes. Lo que ya saben es que la eliminatoria no cerrará en Vigo. El PAOK, por su parte, se queda sin torneos continentales, aunque tienen la final de Copa de Grecia en abril, además de que tienen cinco juegos más para buscar su sitio en el Playoff por el título de la Superliga griega.

Resumen Celta vs PAOK: resultado, goles y estadísticas de la Europa League 2026

Celta va por su boleto a octavos de la Europa League ante el PAOK El Celta de Vigo está a 90 minutos de los octavos de final de la UEFA Europa League y va por su boleto a la siguiente ronda en casa este jueves, cuando reciba al PAOK. El equipo dirigido por Claudio Giráldez salió con la victoria de la ida en Grecia con los goles de Iago Aspas y Williot Swedberg en la primera parte. Eso les da margen de maniobra de cara a la vuelta de esta noche en Balaídos. ¿A qué hora inicia el Celta de Vigo vs PAOK hoy 26 de febrero de 2026? El partido de vuelta se juega este jueves 26 de febrero en Balaídos, en punto de las 21:00 horas tiempo local, 14:00 de la CDMX y Centroamérica. Alineaciones del Celta de Vigo vs PAOK para el partido de vuelta de los playoffs de la Europa League CELTA: Radu, Starfelt, Carreira, Moriba, Borja Iglesias, Aspas, Vecino, Rueda, Swedberg, Alonso, Javi Rodríguez. PAOK: Tsiftsis, Kenny, Michailidis, Giakoumakis, Kedziora, Zafeiris, Baba, Bianco, Ozdoev, Sánchez, Chatsidis. ¿Dónde ver el Celta de Vigo vs PAOK en vivo? Canales de TV y streaming online El partido lo podrás seguir en Centroamérica por la multiplataforma de Claro Sports. En México, el encuentro lo transmite ESPN y Disney+.

