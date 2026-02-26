Martín Demichelis ya tiene equipo tras su salida de Rayados: el Mallorca

El equipo balear anuncia a su nuevo DT tras la destitución de Jagoba Arrasate, buscando la permanencia en LaLiga

Martín Demichelis, nuevo entrenador del Mallorca | Imago7

El Mallorca anunció el jueves a su nuevo técnico. Se trata del argentino Martín Demichelis, quien toma el puesto del destituido Jagoba Arrasate, buscando la permanencia en la Primera división del fútbol de España.

Demichelis no tenía equipo desde que Rayados de Monterrey le destituyó en mayo del 2025. Toma a un equipo que va en el lugar 18 de la tabla en LaLiga, aunque solo un punto por detrás del Elche y dos del Valencia y el Rayo Vallecano en busca de la permanencia.

Arrasate fue el sucesor de Javier Aguirre en el equipo bermellón, luego de que el ahora entrenador de la selección mexicana diera un paso al costado tras asegurar la permanencia en 2024. Dirigió 68 partidos, con 21 victorias, 15 empates y 32 derrotas, pero han perdido sus últimos tres partidos para caer en puestos de descenso, cuando el 7 de febrero eran decimocuartos en LaLiga.

Demichelis vuelve a España, donde comenzó su carrera como asistente en el Málaga en la 2017/18. De ahí dirigió en las inferiores del Bayern Munich antes de volver a Argentina para tomar las riendas de River Plate, equipo con el que ganó los únicos tres trofeos de su carrera.

El técnico argentino estuvo 87 partidos al frente del Millonario, tras lo cual emigró a la Liga MX con el Monterrey, dirigiendo 43 encuentros. Terminó su etapa tras caer eliminado en cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2025, dejando su saldo en 20 victorias, 11 empates y 12 derrotas. En sus dos torneos, Rayados fue quinto y séptimo de la tabla, aunque en el Apertura 2024 jugaron la final, que perdieron ante el América.

El primer partido de Demichelis con el Mallorca será el sábado 28 de febrero ante la Real Sociedad.

La lucha por el no descenso en España

El Mallorca que ahora dirige Demichelis es antepenúltimo de la tabla, el último que descendería a la Liga Hypermotion, pero están a solo tres puntos del lugar 14 de la tabla:

14 Alavés: 27

15 Rayo: 26 (un partido menos)

16 Valencia: 26

17 Elche: 25

18 Mallorca: 24

19 Levante: 18

20 Oviedo: 17 (un partido menos)

Tras debutar contra la Real, el Mallorca tiene partidos visitará al Osasuna en la jornada 27, la última antes de la Fecha FIFA de marzo.

Te puede interesar: