Crystal Palace vence a Zrinjski y avanza en la Conference League, pero deja muchas dudas

Las anotaciones de Maxence Lacroix y Evann Guessand fueron suficiente para las Águilas ante un rival que se suponía inferior.

Tras el 1-1 en el duelo de ida, toda la responsabilidad en casa le correspondía al Crystal Palace. Por la calidad de su nómina, el cuadro inglés llegaba como gran favorito para vencer al Zrinjski de Bosnia y Herzegovina en el repechaje de la UEFA Conference League. Aunque con dominio absoluto, no se vio el resultado arrollador que se esperaba.

Las Águilas comenzaron inquietando en el arco rival con remates de Evann Guessand y Daichi Kamada, ambos desviados en algún defensor y pasando cerca de la emoción máxima. Lo que abrió el marcado fue un centro desde un tiro libre en el que Maxence Lacroix metió el cabezazo en el área chica y pudo celebrar al minuto 36.

Las oportunidades de peligro escasearon en la segunda mitad. Ambos equipos entraron en una dinámica de choque excesivo en la que el árbitro no tuvo más remedio que estar interrumpiendo constantemente el juego con la sanción de infracciones. Dos acciones mano a mano de Guessand e Ismaila Sarr tuvieron la respuesta efectiva del portero Goran Karacic y amenizaron el complemento durante los últimos minutos. El tiempo de adición premió la insistencia de Guessand para el 2-0 definitivo al 90+3′.

Así, sin sufrir y sin mostrar mucho, el Crystal Palace consiguió su tiquete para los octavos de final en la tercera competición continental europea. Está claro que deberá trabajar bastante para enfrentar al siguiente rival, el cual será determinado por sorteo entre el Mainz 05 de Alemania o el AEK Larnaca de Chipre.

Resumen Crystal Palace vs Zrinjski: resultado, goles y estadísticas

