¿Quedan boletos para UFC México 2026? Precios y cómo comprar entradas para ver a Brandon Moreno

La UFC regresa a la Arena Ciudad de México con Brandon Moreno como estelar en una función que ha generado alta demanda de boleto

Brandon Moreno vs Lone’er Kavanagh. Foto: ufcespanol.com

La UFC regresa a territorio nacional con una de las funciones más esperadas del año. Brandon Moreno volverá a encabezar una cartelera en México, lo que ha provocado alta demanda entre los aficionados a las artes marciales mixtas. El evento promete una noche de combates intensos con presencia de talento mexicano y figuras internacionales. La expectativa creció desde que se confirmó que el excampeón mundial será el protagonista de la pelea estelar. La venta de boletos inició semanas atrás y muchos sectores ya presentan disponibilidad limitada, por lo que los seguidores que buscan asistir deberán revisar constantemente las plataformas oficiales para asegurar su lugar.

¿Dónde se llevará a cabo la función estelar UFC México 2026?

La función de UFC México 2026 se celebrará en la Arena Ciudad de México, ubicado en la alcaldía Azcapotzalco de la CDMX, recinto que ha sido sede habitual de los eventos de la empresa en el país. El inmueble cuenta con capacidad para más de 20 mil espectadores y ha albergado algunas de las noches más memorables para el MMA mexicano. El regreso de la UFC a este escenario marca una nueva oportunidad para que la afición nacional respalde a Brandon Moreno, quien ya ha protagonizado funciones históricas en esta sede.

¿Quedan boletos para UFC México? Precios, disponibilidad, cómo y dónde comprar

Sí, todavía hay boletos disponibles, aunque varias zonas ya reportan cupo reducido. Los precios varían dependiendo de la ubicación dentro de la Arena Ciudad de México. Los precios oscilan entre los $2,008 y $14,750 MXN (más cargos por servicio). Algunas de las tarifas por sección son:

Primera fila: $14,750 MXN

Ring Side: $8,650 MXN

Platea Platino / Zona Toyota: $6,820 MXN

Barrera Oro: $4,380 MXN

Preferente 1: $2,510 MXN

Preferente 3 (la más económica): $2,008 MXN

Disponibilidad y dónde comprar:

En línea: La venta oficial se realiza a través del portal de Superboletos.

La venta oficial se realiza a través del portal de Superboletos. Puntos físicos: También puedes adquirirlos directamente en las taquillas de la Arena o en puntos de venta autorizados de Superboletos.

También puedes adquirirlos directamente en las taquillas de la Arena o en puntos de venta autorizados de Superboletos. Opciones Premium: Si buscas una experiencia más exclusiva, plataformas como Stadibox ofrecen acceso a palcos y suites privadas.

Las entradas pueden adquirirse a través de Superboletos y en las taquillas oficiales del recinto. Se recomienda comprar únicamente en plataformas autorizadas para evitar fraudes. Además, es importante verificar cargos por servicio y disponibilidad en tiempo real, ya que los boletos pueden agotarse conforme se acerca la fecha del evento.

Brandon Moreno vs Lone’er Kavanagh: fecha, hora y cartelera completa

La pelea estelar entre Brandon Moreno y Lone’er Kavanagh se llevará a cabo el sábado 28 de febrero de 2026. La cartelera preliminar iniciará alrededor de las 17:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que la función principal está programada para comenzar cerca de las 19:00 horas. Este evento marca el regreso de la UFC a México con una sólida representación de talento local y prospectos internacionales.

Categoría Combate Peso Mosca (Estelar) Brandon Moreno vs. Lone’er Kavanagh Peso Gallo Raúl Rosas Jr. vs. Ricky Turcios Peso Paja Femenino Yazmín Jauregui vs. Denice Gomez Peso Pluma Yair Rodríguez vs. TBD Peso Ligero Daniel Zellhuber vs. Mateusz Rębecki Peso Mosca Edgar Cháirez vs. Kevin Borjas Peso Gallo Cristian Quiñonez vs. Raoni Barcelos

UFC México 2026 se perfila como una de las funciones más importantes del calendario en América Latina, con Brandon Moreno nuevamente como rostro principal ante su afición.

