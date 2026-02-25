Brandon Moreno disfruta encabezar una vez más UFC México

Este 2026 Moreno cumple veinte años como artemarcialista y diez desde su debut en UFC

UFC México se llevará a cabo este sábado por la noche en la Arena Ciudad de México, evento en el que el mexicano Brandon Moreno regresará a estelarizar una vez más —como lo hizo en los dos años anteriores— la función.

El tijuanense tuvo un cambio de rival, pues se enfrentaría a Asu Almabayev; sin embargo, ahora chocará con el joven Lone’er Kavanagh, quien tiene todo que ganar y nada que perder.

“Considero que en nombre no me da nada, pero en peligrosidad sí me da todo. Te puedo hablar de todo el aspecto técnico que quieras. Que sea considerado underdog va a querer darse a conocer; pero no sé, me siento muy bien. Al final del día tenemos esta filosofía de que ya no sabes qué va a pasar en una pelea, pero hacemos todo lo que está en nuestras manos para ganar”.

Moreno cumple en 2026 veinte años como artemarcialista y diez desde su debut en UFC, por lo que este año tiene un significado especial en su vida. Además, está acostumbrado a pelear con la élite de la división de las 125 libras.

“Tener una pelea en UFC es complicadísimo y desde mi debut en 2016 nunca he peleado con nadie fuera del número 15. Ha sido una carrera muy buena y nada, me siento bien contento. Yo me siento excelente, muy bien, preparado para lo que venga en el futuro”.

El británico Lone’er Kavanagh tomó con toda la seriedad el duelo, ya que tenía pelea agendada para marzo, por lo que únicamente se adelantaron los tiempos.

“Me encanta la cultura mexicana, desde antes ya la conocía un poco. Uno piensa que gracias al trabajo puede ir a lugares que no se imagina y aquí estoy. Realmente estoy muy emocionado”.

Hace 12 años, en noviembre de 2014, Marlon Vera fue el primer peleador en caminar en la Arena Ciudad de México en el debut de UFC en el país. Hoy se mantiene como un peleador de élite en la división gallo.

“Más que nada quiero demostrarme a mí mismo que después de 25 peleas sigo acá, sigo fuerte, estoy en el top de la división. No se me han dado las victorias, pero estoy con los mejores, no me están acabando, mi salud está bien. Por ese lado estoy en mi prime, tengo mi fuerza y estoy muy confiado en que las cosas se me van a dar este fin de semana”.

David Martínez será rival de ‘Chito’ Vera en la pelea coestelar de la noche, algo que ha conseguido en apenas un año dentro de la promoción.

“Pienso que sí es un gran nombre, es una leyenda en Latinoamérica. Ganar esta pelea significará mucho y me pondría en el mapa de los contendientes. Soy un peleador nuevo en la empresa, no llevo ni un año en la compañía, falta mucho que pueda enseñarles. Tengo mucho por mostrar todavía y en cualquier área”.

Daniel Zellhuber, oriundo del Estado de México, tendrá a toda la afición de su lado, un plus que valora ampliamente en su duelo ante Bobby “King” Green.

“Siempre pueden esperar la mejor versión de mí. El día de la pelea siempre es la mejor versión, me preparo bastante duro, hago lo que está a mi alcance. Para mí es muy especial estar con mi gente, todo esto lo hago por mi familia, por mis padres, por mi novia y me siento feliz de ver a toda la gente en la arena”.

La cartelera de UFC México tuvo ajustes de última hora, ya que una cuestión médica obligó a que la argentina Sofía Montenegro quedara descartada; su lugar lo tomará la debutante mexicana Regina Tarín.

En total serán ocho mexicanos en acción. Además de Moreno, Martínez, Zellhuber y Tarín, también estarán Imanol Rodríguez, Santiago Luna, Edgar Chairez y Cristian Quiñonez.

