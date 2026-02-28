Caos en Oklahoma: Lu Dort es expulsado tras choque con Nikola Jokic

Un choque entre Lu Dort y Nikola Jokic desató empujones y sanciones en el Thunder vs Nuggets en Oklahoma City.

Un choque entre Lu Dort y Nikola Jokic | JOSHUA GATELEY / GETTY IMAGES VIA AFP

El duelo entre el Thunder y los Nuggets terminó con victoria de Oklahoma City por 127-121, pero el resultado quedó en segundo plano tras un altercado en el cuarto periodo en el Paycom Center. El incidente involucró a Lu Dort y Nikola Jokic y derivó en expulsiones y sanciones técnicas.

La jugada se produjo después de una canasta de dos puntos de Oklahoma City. En la siguiente reposición, mientras los jugadores regresaban a la otra mitad de la cancha, Dort hizo contacto con Jokic. El movimiento provocó que el jugador de Denver perdiera el equilibrio y cayera al piso.

Los árbitros señalaron falta sobre Dort. El jugador del Thunder mostró desacuerdo con la decisión. Jokic se levantó y encaró a su rival; ambos intercambiaron palabras y hubo contacto entre ellos antes de que otros jugadores intervinieran.

La situación escaló cuando integrantes de ambos equipos se acercaron al centro de la cancha. Hubo empujones y reclamos mientras el cuerpo arbitral intentaba separar a los involucrados. El encuentro se detuvo varios minutos para revisar la acción.

Lu Dort was ejected after appearing to trip Nikola Jokic on this play.



Nikola Jokic and Jaylin Williams both received technical fouls. pic.twitter.com/ZFyNHpigsM — ESPN (@espn) February 28, 2026

Tras analizar la repetición, los oficiales determinaron sancionar a Dort con falta flagrante tipo 2, lo que implicó su expulsión automática del partido. La decisión dejó al Thunder sin uno de sus titulares en el cierre del compromiso.

Nikola Jokic y Jaylin Williams también fueron castigados con faltas técnicas por su participación en el altercado. Una vez aplicadas las sanciones, el juego se reanudó sin nuevos incidentes.

Antes de abandonar la duela, Dort registró ocho puntos y seis rebotes. Oklahoma City logró mantener la ventaja en los minutos finales para asegurar el triunfo ante Denver.

La NBA podría evaluar acciones adicionales tras revisar el reporte arbitral. Por ahora, el partido quedó marcado por la confrontación en el último cuarto, más allá del resultado en el marcador.

Te puede interesar: