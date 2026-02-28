Pumas suma un punto ante Tijuana y se mantiene en la pelea por la cima

Los universitarios dormirán como sublíderes de la competencia con 16 unidades y siendo la mejor ofensiva

Los Pumas no dejan de pelear por la cima de la tabla general del torneo, luego de empatar 1-1 con Tijuana en el Estadio Caliente, en duelo correspondiente a la jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX. Con lo que los universitarios siguen sumando puntos fuera de casa para mantenerse en la parte alta de la clasificación.

El encuentro fue de menos a más en la frontera, luego de que ninguno de los dos equipos generaron acciones de peligro en los primeros minutos de juego. Por lo que todo pareció que se guardaron lo mejor para los minutos finales del primer tiempo.

Los Xolos abrieron el marcador al minuto 40, luego de una mano de Álvaro Angulo en los linderos del área, por el costado de la derecha. Kevin Castañeda cobró la falta, tocando hacia la media luna, donde Ramiro Árciga sacó un potente disparo que se estrelló en el propio Angulo para cambiarle la trayectoria a Keylor Navas, quien poco pudo hacer para evitar la caída de su marco.

Con el marcador adverso y la obligación de sacar los tres puntos en su objetivo por mantenerse en la pelea por la cima de la tabla general, los Universitarios encontraron el empate en el tiempo agregar de los primeros 45 minutos.

En una llegada de los Pumas por el costado de la derecha, Adalberto Carrasquilla mandó un pase filtrado a Robert Morales, quien sacó un potente disparo cruzado dentro del área que se estrelló en la base del poste más lejano de Toño Rodríguez. Para la mala fortuna del guardameta mexicano, el rebote del esférico le cayó a Juninho, quien solo tuvo que empujar la redonda al fondo de la meta. Una acción de puro instinto goleador.

Para la segunda mitad, la actitud fue diferente por ambos lados, ya que los dos buscaron generar peligro en las porterías rivales. Sin embargo, fueron los de Azul y Oro quienes tuvieron las llegadas más importantes en un lapso de un minuto. Álvaro Angulo se quedó con el balón dentro del área tras una serie de rebotes, pero al momento de sacar un disparo raso, Toño Rodríguez le negó la anotación con una buena tapada al 48′.

A la siguiente jugada, el ecuatoriano Pedro Vite se animó a sacar un disparo de larga distancia, difícil para Rodríguez, quien se lanzó cuan largo es para rechazar la pelota. Por fortuna, el travesaño evitó el golazo del sudamericano, ya que el balón picó fuera de la meta. Para mayor emoción, Keylor Navas se convirtió en el héroe del partido al hacer una gran atajada tras un remate de cabeza a quemarropa, con lo que evitó la derrota de su equipo.

Con este resultado, los Pumas se mantienen invictos en el certamen y en la pelea por los primeros lugares, ya que al menos esta noche dormirá como sublíder de la competencia con 16 puntos y a falta de los resultados de Cruz Azul y Toluca este sábado respectivamente. Aunado al hecho de que se mantiene como la mejor ofensiva de la competencia, un hecho plausible para el conjunto de Efraín Juárez.

Antecedentes del Tijuana vs Pumas y últimos resultados en la Liga MX La historia entre caninos y felinos en los torneos cortos no es muy larga, pues se han enfrentado en 30 ocasiones; con 10 triunfos por los auriazules y 11 para los fronterizos, aunado a los nueve empates que se han dado entre ellos. Sin embargo, en los últimos cinco duelos, los de la UNAM han salido victoriosos en más ocasiones. Pumas 4-1 Tijuana | Jornada 16 | Apertura 2025

Tijuana 4-3 Pumas | Jornada 9 | Clausura 2025

Pumas 1-0 Tijuana | Jornada 9 | Apertura 2024

Pumas 3-3 Tijuana | Jornada 11 | Clausura 2024

Tijuana 2-3 Pumas | Jornada 1 | Apertura 2023 Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026? De acuerdo con la casa de apuestas de Caliente.mx, los Xolos de Tijuana son los favoritos para quedarse con la victoria con un momio de +114, por lo que en caso de apostar mil pesos, se obtendría una ganancia de dos mil 140. Por su parte, los Pumas tienen un momio de +230, por lo que en caso de ir con la misma operación con los felinos, se podría embolsar uno hasta tres mil 300. El empate tiene un momio de +245, por lo que ir con la misma operación de mil pesos y el marcador termina igualado, se obtendría una ganancia de tres mil 450 pesos. ¡Bienvenidos! Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir el minuto a minuto del partido entre Tijuana y Pumas en el Estadio Caliente, en duelo correspondiente a la jornada 8 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, donde los universitarios buscarán una victoria más que los mantenga en la pelea por la cima.

