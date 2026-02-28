¡Oxígeno para los Bravos! El FC Juárez suma su segundo triunfo en el Clausura 2026 a costa del Atlas

La primera victoria de los fronterizos se dio ante el Mazatlán FC, en la jornada 1 del certamen. El cuadro tapatío no pudo sumar su quinta victoria en lo que va del torneo

Los fronterizos ganan por primera vez en el certamen en casa | Imago7

El FC Juárez consiguió apenas su segunda victoria en el Clausura 2026, al derrotar al Atlas 3-1 en acciones de la jornada 8 del Clausura 2026. Estos tres puntos significan un gran respiro para los de Pedro Caixinha, quienes no gozaban de la obtención de los tres puntos desde la jornada 1. Por su parte, los Rojinegros pierden la oportunidad de pelear en la parte alta de la tabla general, al no obtener su quinta victoria del certamen.

El encuentro comenzó con un gol temprano de José Luis Rodríguez, quien aprovechó una asistencia de Óscar Estupiñán para poner a los locales al frente en el minuto 1. El gol temprano fue crucial para Juárez, que tomó confianza desde el inicio. Sin embargo, el Atlas respondió rápidamente y, en el minuto 26, Arturo González empató el marcador al convertir un penalti tras una falta dentro del área cometida por Moisés Mosquera.

El encuentro se mantenía equilibrado, con ambos equipos luchando por tomar el control del juego. El primer tiempo estuvo marcado por varias faltas y tarjetas, lo que afectó el ritmo del partido. Sebastián Jurado y Denzell García fueron amonestados por Juárez, mientras que Édgar Zaldívar también vio la tarjeta amarilla por parte de Atlas. El empate llegó al descanso, pero en los últimos minutos de la primera mitad, Denzell García le dio a Juárez la ventaja nuevamente con un gol en el minuto 45+5, tras un centro de Jairo Torres. La afición en el estadio celebró el gol que les daba la ventaja antes del descanso.

El segundo tiempo comenzó con una gran oportunidad para ambos equipos, pero Atlas no logró concretar sus ocasiones. En el minuto 79, Arturo González tuvo una chance clara de gol, pero su remate se fue desviado. Gustavo Ferrareis también tuvo una oportunidad importante desde fuera del área, pero su disparo fue detenido por el portero de Juárez. Los cambios realizados por ambos entrenadores no lograron cambiar el curso del partido, aunque Raymundo Fulgencio ingresó para aportar frescura al ataque de Juárez en el minuto 83.

A lo largo de la segunda mitad, el Atlas presionó en busca del empate, pero su falta de efectividad en los remates, sumado a la buena defensa de Juárez, evitó que lograran marcar. El equipo visitante también tuvo problemas con las faltas, y en el minuto 79, Sergio Hernández recibió una tarjeta amarilla por una infracción en el campo de Juárez. Los cambios en Atlas no fueron suficientes para lograr la remontada, a pesar de que se hicieron esfuerzos por parte de jugadores como Mateo García y Eduardo Aguirre.

El partido avanzaba y Juárez logró mantener la ventaja con un marcador de 2-1, defendiendo bien su resultado y asegurando una victoria muy importante para su temporada. A pesar de las constantes llegadas del Atlas, los jugadores de Juárez no cedieron y se llevaron los tres puntos en casa. Fulgencio y Luca Martínez Dupuy intentaron ampliar la ventaja, pero no hubo más goles en el segundo tiempo.

El FC Juárez selló su victoria en el minuto 89 con un gol en propia puerta de Gustavo Ferrareis de Atlas, quien, tras un intento defensivo, desvió el balón hacia su propia portería. Con este autogol, el marcador se estableció en 3-1 a favor de los locales, un resultado que reafirmó su superioridad en el partido. A pesar de los intentos de Atlas en los últimos minutos, incluyendo un remate desviado de Agustín Rodríguez, el gol de Ferrareis resultó ser el definitivo, terminando con cualquier esperanza de remontar.

El partido concluyó con una victoria clave para Juárez, que no solo logró sumar tres puntos importantes que le ayudan a escalar posiciones en la zona baja de la tabla general, sino que también dejó una buena impresión en su casa. Mientras tanto, Atlas no pudo capitalizar sus oportunidades y se fue con las manos vacías en este duelo, que le pudo ayudar a mantenerse de lleno a la pelea por las primeras posiciones del campeonato.

Resumen FC Juárez vs Atlas: resultado, goles y estadísticas

Alineaciones del FC Juárez vs Atlas para la jornada 8, al momento Estas serían las alineaciones por utilizar de parte de Pedro Caixinha y Diego Cocca para su compromiso en la frontera norte del país. FC Juárez: Jurado; Nevarez Pulgarín, Murillo, Mosquera, Mayorga; Denzell García, Monchu; Ricardinho, Pizarri, Puma; Estupiñán. Atlas: Vargas; Gustavo, Aguirre, Capasso, Schlegel, Hernández; Gonzáles, Rocha, Rodríguez, González; Aguirre. ¿A qué hora inicia el FC Juárez vs Atlas hoy 27 de febrero de 2026? El duelo está pactado a realizarse en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México. ¿Dónde ver el FC Juárez vs Atlas en vivo? Canales de TV y streaming online El duelo lo podrás seguir a través de las señales de FOX y por la señal de Canal 7 de Azteca Deportes. ¡BIENVENIDOS A LA FIESTA DE LA LIGA MX! Buenas tardes damas y caballeros. La actividad de la jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX continúa este 27 de febrero con el duelo entre el FC Juárez ante los Rojinegros del Atlas, duelo a efectuarse desde el Olímpico Benito Juárez. Ambas escuadras llegan a su compromiso con realidades totalmente distintas. Los Bravos aún buscan su mejor rendimiento, mismo que les pueda ayudar a poder salir de la parte baja de la tabla general, mientras que los tapatíos desean mantener el nivel que los mantenga en la pelea en la parte alta del campeonato. No te pierdas las mejores acciones del duelo entre el FC Juárez y los Rojinegros del Atlas solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO.

TE PUEDE INTERESAR: