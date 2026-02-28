Liga MX Clausura 2026: resultados jornada 8, goles y posiciones del fútbol mexicano

Las Chivas buscan recuperar el camino del triunfo, ya que algunos equipos pelean por quedarse con la cima de la tabla general

Tijuana y Pumas terminaron empatados el primer tiempo | Imago7

Después del partido amistoso de la selección mexicana ante Islandia a mitad de semana, el torneo Clausura 2026 de la Liga MX retomó la actividad con el arranque de la jornada 8, con nueve compromisos entre viernes y sábado, teniendo el domingo de descanso por la fecha doble que se avecina en la competencia.

Esta fecha llega después de que las Chivas perdieron el invicto y el paso perfecto al caer a manos del Cruz Azul. Por lo que ahora son tres clubes que buscan el liderato, que aún tiene el Rebaño Sagrado en sus manos con 18 puntos. La Máquina, Pumas y Toluca, que enfrenta al Guadalajara, buscan el triunfo que los catapulte a al cima de la tabla general.

Resultados de la jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX

En los duelos más llamativos de esta jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX, los Xolos de Tijuana recibieron la visita de los Pumas en la frontera. Un duelo que sacó chispas, sobre todo por el hecho de que los auriazules buscaron una nueva victoria en la competencia para pelear por la cima, pero los caninos se mantuvieron invictos en su casa.

Por otra parte, la rivalidad entre los clubes capitalinos y regiomontanos escribirá un nuevo capítulo este fin de semana. Ya que Monterrey enfrentará a Cruz Azul en el Gigante de Acero y el América le hará los honores a los Tigres en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Viernes 27 de febrero Querétaro 2-2 Santos | CRÓNICA Mazatlán 1-0 Pachuca | CRÓNICA FC Juárez 3-1 Atlas | CRÓNICA Tijuana 1-1 Pumas | CRÓNICA



Sábado 28 de febrero San Luis vs Puebla | 17:00 horas Toluca vs Chivas | 17:00 horas Monterrey vs Cruz Azul | 19:05 horas León vs Necaxa | 19:06 horas América vs Tigres | 21:10 horas



Posiciones Liga MX: así queda la tabla del Clausura 2026

Chivas tiene como objetivo mantener el liderato general en el Clausura 2026 después de la derrota sufrida la semana pasada; mientras que Santos peleó ante Querétaro por salir del fondo de la general, solo que el empate con Gallos y el triunfo de Mazatlán sobre Pachuca evitaron su cometido.

Chivas | 18 puntos Pumas | 16 puntos Cruz Azul | 16 puntos Toluca | 15 puntos Pachuca | 14 puntos Atlas | 13 puntos América | 11 puntos Tigres | 10 puntos Monterrey | 10 puntos Tijuana | 9 puntos Necaxa | 9 puntos San Luis | 7 puntos FC Juárez | 7 puntos León | 7 puntos Mazatlán | 7 puntos Querétaro | 6 puntos Puebla | 5 puntos Santos | 2 puntos

¿Cómo va la tabla de goleadores del Clausura 2026?

La competencia por el título de goleo se mantiene emocionante, aunque poco a poco Joao Pedro del Atlético de San Luis se aleja de sus máximos perseguidores, como es La Hormiga González. En el duelo entre Toluca y Chivas, se espera que haya un fuerte choque de delantera por ambos lados, ya que Paulinho sigue peleando por el tetracampeonato de goleo.

Joao Pedro | San Luis | 7 goles

Armando ‘La Hormiga’ González | Chivas | 5 goles

Juninho | Pumas | 4 goles

José Paradela | Cruz Azul | 4 goles

Paulinho | Toluca | 4 goles

TE PUEDE INTERESAR: