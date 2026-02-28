Naranjeros Femenil evita la barrida en la serie y se impone a Sultanes Femenil

Naranjeras logró llevarse la victoria con cuadrangular de Morgan Smith y doble productor de Paetynn López

Las Naranjeros de Hermosillo derrotaron 4-2 a Sultanes Femenil en duelo de la Liga Mexicana de Sóftbol de este viernes, evitando que el equipo de Monterrey barriera la serie.

El conjunto visitante tomó ventaja en la primera entrada. Tras un sencillo de Yilian Rondon, Morgan Smith conectó cuadrangular para abrir la pizarra 2-0. Sona Halajian y Paetynn López fueron dominadas para cerrar el inning, pero el daño ya estaba hecho.

Sultanes respondió de inmediato en la parte baja del primer capítulo. Morgan Howe abrió con doble, Alexandra Piña y Baylee Klingler ligaron imparables, este último productor para recortar la diferencia a 2-1. Sin embargo, la ofensiva local no logró extender el ataque y dejó corredoras en circulación.

Después de intercambios sin movimiento en la segunda y tercera entradas, Hermosillo volvió a golpear en la cuarta. Morgan Smith recibió base por bola y Sona Halajian conectó sencillo para colocar tráfico en las bases. Con una corredora retirada, Paetynn López disparó doble que permitió anotar a Morgan Smith y Halajian, ampliando la ventaja a 4-1.

Sultanes intentó reaccionar en la parte baja de ese mismo episodio con sencillo de María Damisha, pero la defensa visitante resolvió con elevados y una jugada de selección para mantener la diferencia de tres carreras.

A partir de la quinta entrada, el encuentro se caracterizó por el dominio de ambas defensivas. Hermosillo fue retirado en orden en el quinto capítulo con dos ponches y un rodado, mientras que Monterrey tampoco encontró espacios, al quedar fuera en jugadas de selección y elevados.

En la séptima baja, Sultanes fabricó su segunda carrera. Nalleli López abrió con sencillo y Morgan Howe recibió base por bolas. Alexandra Piña ejecutó toque y Baylee Klingler produjo con elevado de sacrificio al jardín izquierdo para colocar el 4-2. Con dos outs, Sharlize Palacios recibió pasaporte intencional, pero Yanina Treviño fue retirada en jugada de selección y Sol Barreras quedó fuera en la base para terminar el encuentro.

Con este resultado, Naranjeras aseguró la victoria por 4-2, respaldada por el cuadrangular de Morgan Smith y el doble productor de Paetynn López, mientras que Sultanes dejó escapar la oportunidad de completar la remontada en el último episodio.

Te puede interesar: