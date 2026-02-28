Quedan definidas las semifinales del Merida Open 2026

Magdalena Frech se medirá a Zhang Shuai, mientras que Cristina Bucsa buscará su pase ante Jasmine Paolini

Jasmine Paolini festeja su pase a las semifinales | Reuters

Las semifinales del Mérida Open 2026 quedaron definidas tras una jornada intensa en los cuartos de final. Magdalena Fręch, de Polonia y Zhang Shuai, de China, avanzaron tras imponerse a sus respectivas rivales y se enfrentarán en una de las semifinales del torneo. Por otro lado, en la otra semifinal, la española Cristina Bucsa se medirá a la italiana Jasmine Paolini en una batalla que promete ser muy pareja

Las ganadoras mantuvieron el control durante gran parte de los encuentros, consolidándose como favoritas para avanzar a la final. Ambos duelos entre las cuatro jugadoras se perfilan como emocionantes, ya que todas vienen de mostrar un gran nivel de juego y buscarán asegurar su lugar en la final del torneo que se disputa en Mérida, Yucatán.

Paolini se impuso a la británica Katie Boulter con un marcador de 0-6, 6-3 y 6-3. Paolini, quien estuvo sólida en su primer servicio con un 97% de efectividad, dominó gran parte del encuentro. A pesar de que Boulter mostró un buen nivel, especialmente en el primer set, la italiana fue más efectiva en los momentos clave. Paolini aprovechó 6 de 14 oportunidades de break, mientras que Boulter, a pesar de generar más opciones de quiebre (9 en total), solo pudo capitalizar 6.

El partido mostró la capacidad de Paolini para manejar la presión en momentos importantes, con un sólido control del segundo servicio, donde ganó un 51% de los puntos. Boulter, por su parte, luchó para mantenerse en el encuentro y aunque logró algunos buenos puntos, especialmente en su servicio con 42 puntos ganados en total, no pudo superar a la italiana. Paolini cerró el partido de manera eficiente, ganando 76 puntos frente a los 76 de Boulter, pero con una mayor efectividad en los puntos decisivos, lo que le permitió avanzar a la siguiente ronda del torneo.

En el primer partido del día, Frech superó a la checa Marie Bouzková con un marcador de 6-3, 4-6 y 6-3. La polaca mostró un dominio claro en la cancha, con un 96% de efectividad en su primer servicio y una notable eficiencia en los puntos de quiebre, convirtiendo 8 de 13 oportunidades. A pesar de que Bouzková luchó por mantener el ritmo, con un 95% de primer servicio, su bajo porcentaje de victorias con el segundo servicio (49%) y la superioridad de Frech en los puntos de ruptura fueron claves para el resultado final. La polaca mantuvo la calma y aprovechó los errores de su oponente, asegurando su lugar en las semifinales con una sólida victoria.

Por otro lado, Bouzková cometió 5 dobles faltas y no logró concretar los puntos decisivos cuando más los necesitaba. Aunque su porcentaje de primeros servicios fue alto, solo logró ganar el 49% de los puntos en su primer servicio, lo que le dio menos oportunidades para presionar a su rival. A lo largo del partido, Magdalena se mostró muy consistente con sus servicios y break points, lo que le permitió mantener el control y cerrar el partido en dos sets relativamente rápidos, demostrando la eficacia de su juego en esta instancia del torneo.

En un enfrentamiento que terminó con un claro dominio de Zhang Shuai, la jugadora china derrotó a Victoria Jiménez Kasintseva con un marcador de 6-1, 6-3. Zhang mostró su experiencia y calidad en la cancha, destacando por su 96% de efectividad en el primer servicio y un excelente control de los puntos de quiebre, logrando convertir 8 de 12 oportunidades. A pesar de los esfuerzos de Jiménez Kasintseva, quien no pudo concretar los break points y tuvo un 31% de efectividad en su primer servicio, la china se mostró imparable, controlando el ritmo del partido y asegurando su lugar en las semifinales.

La tenista de Andorra tuvo dificultades para romper el ritmo de su rival y, a pesar de un sólido 96% en primer servicio, no pudo ganar la mayoría de los puntos con solo un 50% de efectividad en su segundo servicio. Además, la joven jugadora cometió 2 dobles faltas durante el partido, lo que afectó su rendimiento en los momentos decisivos. La actuación de Zhang fue muy sólida, y con su gran porcentaje de puntos ganados en el servicio y un juego constante, pudo manejar la presión y cerrar el encuentro en dos sets, avanzando cómodamente a la siguiente fase del torneo.

Finalmente, la española Cristina Bucsa se impuso 6-3, 6-4 sobre Zeynep Sonmez, de Turquía, en un partido marcado por su dominio en el servicio. Bucsa logró un impresionante 97% de efectividad en su primer servicio, lo que le permitió dictar el ritmo del partido, a pesar de que Sonmez luchó por mantenerse en el juego. La turca, con un 94% en primer servicio, no pudo aprovechar las oportunidades de break y cedió ante la consistencia de Bucșa. La española mostró una gran capacidad para atacar los segundos servicios de Sonmez, logrando ganar un 58% de los puntos en esta categoría y aprovechando 6 de 13 oportunidades de quiebre.

Sonmez, por su parte, tuvo dificultades para mantener el ritmo ante una rival que aprovechó su solidez en el servicio. Aunque la turca sumó algunos puntos importantes, cometió 4 dobles faltas y solo ganó 45% de los puntos en su primer servicio, lo que contribuyó a su derrota. Bucșa dominó con su capacidad de sacar provecho de los puntos más largos, aprovechando las oportunidades de quiebre en los momentos clave para sellar su victoria y avanzar a la siguiente ronda del torneo.

