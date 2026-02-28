Pelotas, alimentos, toallas: así se gestionan los insumos del Abierto Mexicano de Tenis Telcel

Lo que no se utiliza es destinado para otros torneos y eventos de Mextenis

El Abierto Mexicano de Tenis, uno de los eventos más relevantes en el país |Reuters

En todos los eventos deportivos se requieren ciertos insumos o materiales que son fundamentales y se utilizan en grandes cantidades. En el Abierto Mexicano de Tenis Telcel, se necesitan pelotas de tenis, plátanos, toallas, bebidas hidratantes, además del personal en la cancha que contribuye con la operación del torneo. A continuación, les compartimos el certamen en números.

El torneo más importante de Latinoamérica en la categoría 500 requiere 6,500 pelotas, 120 kilogramos de plátanos en total, 600 toallas diarias, 124 personas en la cancha, y 52 recoge pelotas que participan en el certamen.

Pero, al término de cada torneo, ¿qué se hace con todos estos insumos, especialmente con las pelotas y las toallas?

“Las toallas las guardamos para todos los eventos de Mextenis. Tenemos en Los Cabos, en San Luis, y organizamos eventos para niños. A esos eventos les proporcionamos todo lo necesario, entre ellos las toallas. Las guardamos, las lavamos después de cada evento y las almacenamos al vacío para asegurar una mejor duración. En algunos casos, durante el torneo, algunas se donan”, explicó Hugo Castillo, director del área técnica del Abierto.

Por otra parte, este año se celebró el décimo aniversario del Kids Day, que permite a los niños estar en la cancha y convivir con los jugadores. El torneo, que celebró su edición número 33, contó con la participación de 32 jugadores y sigue teniendo como el juego más largo el enfrentamiento de 2022 entre Alexander Zverev y Jenson Brooksby, que duró 3 horas con 20 minutos.

También existen aspectos que no son tan visibles, como la derrama económica, que se espera sea superior a los 650 millones de pesos este año, superando la cifra del año pasado en el puerto guerrerense. Además, el campeón de singles recibirá 461,835 dólares, así como 500 puntos.

El Abierto Mexicano de Tenis Telcel continúa consolidándose como uno de los torneos más importantes de Latinoamérica, no solo por su nivel competitivo, sino también por la infraestructura y recursos que involucra en cada edición. Con una considerable derrama económica y un impacto significativo en la región, el evento no solo ofrece espectáculo de alto nivel, sino que también se asegura de que los insumos y materiales utilizados sean aprovechados de manera responsable, contribuyendo a la sostenibilidad de futuros eventos. Sin duda, este torneo sigue siendo una plataforma clave para el deporte, la economía y la cultura en México.

