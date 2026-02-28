Messi y el Inter Miami visitarán la Casa Blanca para celebrar su título de la MLS

Inter Miami acudirá a la tradicional celebración del título con el presidente Donald Trump el 5 de marzo

Messi y el Inter Miami podrían visitar a la Casa Blanca | IMAGN IMAGES via Reuters

El Inter Miami visitará la Casa Blanca el jueves 5 de marzo para conmemorar la obtención de la MLS Cup 2025, de acuerdo con información publicada por The Athletic. Esta visita cumplirá con la tradición de los equipos campeones celebrando sus recientes títulos con el presidente de los Estados Unidos.

La visita está programada antes del compromiso que el equipo disputará el sábado 7 de marzo frente al DC United. Hasta el momento, el club no ha emitido comentarios oficiales sobre el viaje, además de que no se ha confirmado la presencia de Lionel Messi como parte de la delegación que estará en la ceremonia.

De concretarse su asistencia, sería la primera ocasión en que Messi acuda a la Casa Blanca. El ocho veces ganador del Balón de Oro fue invitado en enero de 2025 a recibir la Medalla Presidencial de la Libertad por parte del entonces presidente Joe Biden, pero no pudo presentarse en aquella ceremonia.

La eventual presencia del capitán argentino también tendría un componente simbólico. En noviembre pasado, Cristiano Ronaldo asistió a una cena de gala en la Casa Blanca el mismo día en que el presidente Donald Trump recibió al príncipe heredero saudí Mohammed Bin Salman en el Despacho Oval. Si Messi participa en el acto, Trump se habría reunido con los dos futbolistas más influyentes de su generación antes del Mundial que este verano organizarán Estados Unidos, Canadá y México.

La invitación al Inter Miami responde a una tradición en el deporte estadounidense. Los equipos campeones de la MLS suelen acudir a la Casa Blanca tras conquistar el título, una práctica extendida en distintas ligas profesionales y competiciones universitarias. El Columbus Crew fue el último club de la MLS en realizar la visita en 2024.

El propietario del Inter Miami, David Beckham, ya vivió una experiencia similar en 2012, cuando acudió a la Casa Blanca como integrante del LA Galaxy tras ganar la Copa MLS 2011. Ahora, como directivo, podría repetir la escena con la franquicia de Florida.

La visita se produce en un contexto marcado por debates en torno a la relación entre deporte y política. Días atrás, la presencia del equipo de hockey de Estados Unidos que ganó el oro olímpico en Washington generó cuestionamientos debido a los comentarios polémicos de Trump sobre el equipo femenil. Además, el viaje de Inter Miami antecede a la convocatoria de un panel sobre el futuro de los deportes universitarios, previsto para el día siguiente y que se espera sea encabezado por el propio presidente.

Inter Miami conquistó la Copa MLS en noviembre de 2025 tras vencer a Vancouver, lo que representó el primer título de liga para la franquicia desde su ingreso a la MLS en 2020. Messi, de 38 años, se incorporó al club en el verano de 2023 y fue parte del proceso que culminó con la obtención del campeonato.

Te puede interesar: