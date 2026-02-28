Alex Pereira deja vacante el título: Prochazka vs Ulberg, en UFC 327 por el campeonato

Alex Pereira deja vacante el título semicompleto para subir a peso completo

Prochazka y Ulberg disputarán el cinturón en UFC 327 | @UFC

La UFC confirmó el combate estelar de UFC 327: Jiri Prochazka enfrentará a Carlos Ulberg por el campeonato indiscutido de peso semicompleto. El anuncio se dio este viernes, luego de que Alex Pereira dejara vacante el título con la intención de subir a la división de peso completo.

El evento se celebrará el 11 de abril en el Kaseya Center de Miami. La cartelera también contará con una pelea coestelar por el campeonato de peso mosca entre el monarca Joshua Van y el contendiente Tatsura Taira, combate que ya había sido anunciado previamente.

La salida de Pereira reconfigura el panorama de las 205 libras. El brasileño había defendido el cinturón ante Prochazka en dos ocasiones, incluida una revancha en UFC 303. Ahora, su decisión de abandonar la categoría abre la puerta para que dos de los peleadores mejor posicionados disputen el título vacante.

Prochazka (32-5-1) ocupa el tercer puesto en el ranking global de peso semicompleto, mientras que Ulberg (13-1) aparece justo detrás. El peleador checo ya sabe lo que es ser campeón: conquistó el cinturón en 2022 tras someter a Glover Teixeira, mentor de Pereira, en una pelea que se definió en los minutos finales. Posteriormente dejó el título debido a una lesión.

This card is VIOLENT! 🤯



The #UFC327 card is LOCKED IN for Miami!



[ LIVE SAT APR 11 on @ParamountPlus ] pic.twitter.com/gPcAkCyzJ2 — UFC (@ufc) February 28, 2026

Más adelante, Prochazka tuvo la oportunidad de recuperar el campeonato en una pelea por el cinturón vacante ante Pereira, pero fue derrotado. El brasileño volvió a imponerse en la revancha. Desde entonces, el europeo sumó dos victorias por nocaut técnico en el tercer asalto frente a Khalil Rountree y Jamahal Hill, resultados que lo colocaron nuevamente en la conversación por el campeonato.

Ulberg, representante de Nueva Zelanda, inició su camino en la UFC en 2021 con una derrota. A partir de ahí encadenó nueve triunfos consecutivos que lo llevaron a escalar posiciones en la división. Su presentación más reciente fue en septiembre, cuando noqueó en el primer asalto a Dominick Reyes, quien cuenta con una victoria sobre el exmonarca Jan Blachowicz.

Con ambos dentro del top cuatro del ranking, la pelea en Miami definirá al nuevo campeón indiscutido de la categoría. El combate también representa una oportunidad para Prochazka de volver a la cima y para Ulberg de consolidar su ascenso con la conquista del cinturón.

La UFC también dio a conocer el resto de la cartelera. Beneil Dariush enfrentará a Manuel Torres, Patricio Pitbull se medirá ante Aaron Pico y Mateusz Gamrot chocará con Esteban Ribovics. Además, Kelvin Gastelum reemplazará a Kyle Daukaus para enfrentar a Vicente Luque, completando así un evento que marcará el rumbo de varias divisiones en la compañía.

Te puede interesar: