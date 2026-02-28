El argumento ‘Zidane’ de Layún que enciende la polémica respecto a los naturalizados en el Tricolor

Layún mencionó nombres como Álvaro Fidalgo, Germán Berterame y Julián Quiñones, dejando claro que considera positivo sumar talento

Layún durante en juego con la selección | Imago7

Durante el Abierto Mexicano de Tenis, Miguel Layún, exjugador del Club América y de la selección mexicana, se pronunció a favor de la inclusión de futbolistas naturalizados en el representativo nacional, en medio del debate sobre posibles convocados para el Mundial 2026. Layún mencionó nombres como Álvaro Fidalgo, Germán Berterame y Julián Quiñones, dejando claro que considera positivo sumar talento sin importar la nacionalidad de origen.

En la Arena GNP Seguros, el exlateral derecho declaró ante los medios: “¿Por qué a (Zinedine) Zidane lo alabamos con Francia pero en México no podemos tener el placer de contar con un naturalizado que nos dé algo que no tenemos?” Recordó que Zidane, nacido en Marsella, proviene de padres argelinos que emigraron antes de la guerra de su país, subrayando que la historia demuestra cómo los naturalizados pueden aportar valor a un equipo.

Layún también reflexionó sobre la relación entre la selección y la afición. “La expectativa que todos tenemos es muy alta. Siempre queremos ver a la selección en lo más alto y, desafortunadamente, no se han tenido los resultados que todos quisiéramos. Eso genera una distancia importante con la gente”, afirmó, reconociendo que el desempeño del equipo ha generado cierta desconexión con el público mexicano.

El exfutbolista reconoció la presión que enfrentan los jugadores antes de un torneo tan importante como el Mundial. “Yo creo que sí hay presión en la selección mexicana. Pero es normal, ¿qué jugador no quisiera estar en una Copa del Mundo? Cada entrenamiento y partido es una oportunidad que te acerca o te aleja de participar, y eso aumenta la presión”, señaló, destacando la importancia de aprovechar cada oportunidad en la cancha.

En cuanto al lateral derecho, posición que muchos consideran vacante desde su retiro, Layún mostró confianza en los jugadores actuales. “En la lateral por derecha tenemos jugadores capaces de cumplir. Kevin Álvarez, que destacó en Pachuca, está pasando por un momento de desconfianza, pero tiene calidad para recuperarla”, aseguró, destacando también la versatilidad y talento de Jorge Sánchez, Israel Reyes y Richy Ledezma.

Finalmente, Miguel Layún enfatizó la importancia de evaluar el rendimiento y la adaptación de los jugadores en sus clubes para tomar decisiones de cara al Mundial. “Jorge Sánchez fue titular en América y es un jugador importante. Israel Reyes, reconvertido de central a lateral, tiene cualidades únicas, y Richy Ledezma tiene un gran pie. Habrá que darles minutos para ver cómo se desempeñan”, concluyó, mostrando optimismo sobre las opciones disponibles para el Tricolor.

Te puede interesar: