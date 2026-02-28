Shohei Ohtani se luce en casa: su práctica de bateo roba el show antes del Clásico Mundial

Ohtani no jugó, pero su práctica de bateo marcó el juego de exhibición entre Samurai Japan y Chunichi Dragons en Nagoya.

Ohtani entrena en Japón | Shuhei Yokoyama /The Yomiuri Shimbun via AFP

Shohei Ohtani volvió a concentrar la atención en Japón, incluso sin formar parte del lineup oficial. La selección nacional, Samurai Japan, disputó un juego de exhibición ante los Chunichi Dragons en el Vantelin Dome de Nagoya, como parte de su preparación rumbo al Clásico Mundial de Béisbol. El encuentro se llevó a cabo antes del inicio formal de los campamentos del torneo, por lo que los jugadores de Grandes Ligas aún no podían ver acción.

Aun así, el estadio registró una gran entrada. La razón fue clara: Ohtani apareció para la práctica de bateo previa al partido. Aunque no estaba habilitado para jugar, su sola presencia cambió el ambiente en el parque y generó expectativa entre aficionados.

Cuando ingresó al cajón durante la práctica de bateo, la actividad en el terreno pasó a segundo plano. Cada contacto con la pelota provocó reacciones inmediatas desde las gradas. Varios batazos superaron la barda del jardín, mientras sus compañeros detenían lo que hacían para observar la sesión.

En su etapa en Los Ángeles, Ohtani rara vez realiza prácticas de bateo abiertas al público. Sin embargo, en Japón suele aprovechar estos espacios para tener contacto con los seguidores que buscan verlo de cerca. En Nagoya, la escena se repitió: teléfonos en alto, cámaras apuntando al campo y rivales atentos desde el dugout.

Shohei Ohtani put on a show in Japan for fans and fellow players pic.twitter.com/Nkfw5V8WRz — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) February 27, 2026

Ya en el desarrollo del juego, Samurai Japan resolvió el compromiso sin su figura principal en el orden ofensivo. El equipo nacional derrotó 5-3 a los Dragons en un duelo que sirvió para evaluar piezas antes del arranque del torneo internacional.

El antesalista Teruaki Sato, vigente Jugador Más Valioso de la Liga Central de la NPB, conectó un cuadrangular de tres carreras que inclinó el marcador. Su aporte ofensivo fue clave para sostener la ventaja ante un conjunto que buscó responder en las últimas entradas.

En el montículo, Hiroya Miyagi lanzó tres episodios sin permitir anotación, mientras que el derecho Hiroto Takahashi se encargó de cerrar el encuentro. Takahashi fue parte del equipo campeón en 2023 y en aquella final ponchó a Mike Trout y Paul Goldschmidt; ahora volvió a cumplir en una salida de preparación.

Ohtani y el resto de los peloteros de Grandes Ligas se integrarán el 2 de marzo, cuando Japón enfrente a los Orix Buffaloes en el primero de dos compromisos finales antes del inicio del Clásico Mundial. Con su incorporación, Samurai Japan completará su plantilla para encarar el torneo.

