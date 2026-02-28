Dayro Moreno, ‘rey de reyes’ en la victoria de Once Caldas ante Boyacá Chicó

Con goles de Jefry Zapata y Dayro Moreno, Once Caldas venció por tres goles a cero al Boyacá Chicó en el Estadio Palogrande.

Dayro Moreno, máximo goleador del Once Caldas | Vizzor

A un paso de la mitad de la fase del todos contra todos de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. Los principales clubes del Fútbol Profesional Colombiano buscan instalarse de lleno en los primeros ocho lugares de la clasificación. Once Caldas recibió en su casa, el Estadio Palogrande de Manizales, al Boyacá Chicó. El ‘Blanco Blanco’ se hizo fuerte de local y venció por tres goles a cero al Boyacá Chicó.

Desde el pitazo inicial se vio la brecha futbolística entre ambos equipos. No en vano, hay más de 10 puntos de diferencia entre las dos escuadras en la tabla de posiciones del primer semestre del Fútbol Profesional Colombiano 2026. Después de varias ocasiones de gol, Kevin Tamayo logró derribar el cero en el marcador, pero el gol fue anulado por una mano previa.

Luego, a los 38 minutos, el invitado especial llegó. Jefry Zapata se puso el disfraz de Dayro Moreno y pesco un rebote de Emiliano Denis dentro del área para poner al Once Caldas arriba en el marcador. Minutos después, en la última jugada del primer tiempo, el mismo Zapata volvió a reportarse en el marcador y decretó el 2-0.

Dayro Moreno sigue rompiendo récords con el Once Caldas

En la segunda mitad la dinámica fue la misma. Once Caldas fue amo, dueño y señor del partido, con posesión y mucha movilidad, el ‘Blanco Blanco’ hacía estragos la defensa rival. Boyacá Chicó aferrado a su plan durante todo el 2026, tuvo un bloque bajo y apeló a uno que otro contragolpe.

Jáider Riquett, Michael Barrios, Iván Rojas, Mateo Zuleta y Andrés Roa, hicieron su ingreso en el conjunto local para seguir aumenta la diferencia sobre los boyacenses. No obstante, con la entrada de Yesus Cabrera, los visitantes tuvieron un poco más de claridad con el balón en los pies y estuvieron cerca de descontar.

Más adelante, al minuto 89, el juez central sancionó una pena máxima a favor del Once Caldas de Manizales y Dayro Moreno lo cambió por gol. Una anotación que no solamente lo deja como el máximo goleador del Fútbol Profesional Colombiano, sino como el máximo goleador del Once Caldas de Manizales en toda su historia con 172 goles. Segundos después, el juego terminó y el ‘Blanco Blanco’ se quedó con tres puntos que lo ponen en la segunda posición del campeonato.

Resumen Once Caldas vs Boyacá Chicó: resultado, goles y estadísticas de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Te puede interesar: