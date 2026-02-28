¿Qué canciones va a cantar Shakira en el Zócalo de la CDMX? Posible setlist del 1 de marzo

La colombiana sigue haciendo historia con diversos conciertos en la Ciudad de México y a lo largo del país. Ahora sorprenderá a los capitalinos en plena Plaza de la Constitución

El esperado concierto gratuito de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México se llevará a cabo el 1 de marzo de 2026, marcando el regreso de la cantante a uno de los escenarios más emblemáticos del país. Aunque la artista no ha confirmado oficialmente el setlist, las redes sociales han comenzado a especular sobre las canciones que podrían formar parte de la presentación, basándose en su gira actual, “Las Mujeres No Lloran World Tour”.

¿A qué hora es el concierto de Shakira en el Zócalo de la CDMX este 1 de marzo?

El concierto de Shakira comenzará a las 20:00 horas (tiempo del centro de México), según la información preliminar. Debido a la alta demanda y la gran afluencia de público que se espera, las autoridades han recomendado llegar con anticipación. Aunque no se ha especificado la hora exacta de acceso, en eventos pasados, los asistentes han tenido que esperar largas horas antes de ingresar al Zócalo, por lo que algunos se han llegado a instalar desde la mañana. En 2012, por ejemplo, para el concierto de Justin Bieber, miles de fans acamparon en las inmediaciones.

¿Cuáles son las canciones que Shakira podría cantar el domingo? Este es el posible setlist

Aunque el setlist definitivo aún no se ha confirmado, se ha filtrado un listado no oficial de canciones que podrían sonar durante el concierto, basadas en las presentaciones recientes de Shakira. Entre los temas más mencionados se encuentran varios clásicos que han marcado su carrera, como “Estoy Aquí”, “Antología”, “Ojos Así” y “La Tortura”. También podrían incluirse canciones como “Ciega, sordomuda” y “Whenever, Wherever”, que han sido grandes éxitos a lo largo de los años.

Además, algunos de los temas más recientes de la cantante también podrían formar parte del repertorio. Se espera que canciones como “TQG”, “Te Felicito” y “Copa Vacía” estén en la lista, dado su impacto reciente en las plataformas digitales. Otros éxitos de los últimos años como “Acróstico” y “BZRP Music Sessions, Vol. 53” también podrían aparecer, generando una conexión con sus fans más jóvenes.

¿Dónde estarán las megapantallas de la CDMX para ver a Shakira si ya no llegas al Zócalo?

El Gobierno de la Ciudad de México ha dispuesto de varias megapantallas en diferentes puntos del centro histórico para que los asistentes que no logren ingresar al Zócalo puedan disfrutar del evento. Estas pantallas estarán ubicadas en lugares estratégicos cercanos a la plancha del Zócalo y permitirán a los miles de asistentes que no puedan ingresar al evento disfrutar de la presentación de Shakira. Además, se habilitarán otras áreas en las que se podrá seguir el evento en tiempo real. Aquí el listado en donde se ubicarán algunas de ellas:

Alameda Central

Avenida Juárez

Monumento a la Revolución

Calle 20 de Noviembre

Calle Pino Suárez

Calle 5 de Mayo

La medida busca evitar que se genere aglomeración en los accesos, brindando alternativas para que más personas puedan ser parte del evento, aunque no puedan acceder directamente al Zócalo.

¿Es el último concierto de “Las Mujeres No Lloran World Tour” en México?

Este concierto en el Zócalo será parte de la última etapa de la gira “Las Mujeres No Lloran World Tour” de Shakira, que ha recorrido diversas ciudades del mundo. Aunque la cantante no ha confirmado si será su última presentación en México (la última anunciada se realizó este 27 de febrero en el Estadio GNP), la expectativa es alta debido a la magnitud del evento y la importancia del Zócalo como escenario. Este show podría ser uno de los puntos culminantes de la gira, que ha celebrado el legado musical de Shakira y su conexión con el público latinoamericano.

A lo largo de la gira, Shakira ha ofrecido un repertorio que abarca sus éxitos más grandes y recientes, lo que aumenta la expectativa sobre qué canciones podrán ser parte de su setlist en este histórico regreso a la CDMX. Sin lugar a dudas, el evento promete ser uno de los más grandes de su carrera en México, con miles de fans esperando ser parte de esta noche única.

La espera en el Zócalo: un evento que promete récords

Con la expectativa de romper récords de asistencia, el concierto de Shakira en el Zócalo se perfila como uno de los eventos más relevantes de la temporada en la Ciudad de México. En 2023, la banda Los Fabulosos Cadillacs congregó a 300,000 personas, y Shakira, con su trayectoria y popularidad, tiene el potencial de superar esa cifra. La llegada de los fans comenzará horas antes, y se espera que la ciudad se llene de energía y emoción para disfrutar de una de las artistas más exitosas de la música latina.

