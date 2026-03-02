Diablos Rojos Femenil: calendario y resultados Liga Mexicana de Softbol 2026

Toda la información para seguir a las campeonas del softbol mexicano esta campaña en el Estadio Alfredo Harp

Calendario y resultados Diablos Rojos Femenil Liga Mexicana Softbol 2026 | Imago7

La Liga Mexicana de Softbol disputa su tercera temporada en 2026. Un total de ocho equipos luchan por la corona del deporte, que en 2025 se llevó Diablos Rojos Femenil.

La afición de la capital del país se ha volcado a apoyar a la pandilla escarlata, tanto en el béisbol como en el softbol. Te presentamos la información sobre el calendario, resultados y los precios para ir al parque de pelota.

¿Dónde juegan Diablos Rojos Femenil y cuándo les toca partido de local en la temporada 2026?

Las escarlatas juegan, al igual que el equipo de la Liga Mexicana, en el Diamante de Fuego, el Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México. Diablos jugará entre semana a las 19:00 horas, mientras que el partido en sábado será a las 17:00 y en domingo a las 14:00.

En caso de requerirse doble cartelera, será a las 17:00 de lunes a viernes, o a las 16:00 en sábado y 14:00 en domingo.

Resultados de Diablos Rojos Femenil en la LMS 2026

La temporada 2026 de la Liga Mexicana de Sóftbol comenzó el jueves 22 de enero y entra a su última semana de fase regular al llegar el mes de abril. Diablos Rojos femenil disputó 10 de sus primeros 12 partidos en casa, por lo que la segunda vuelta solo tendrán dos series en el Harp, con los últimos juegos el 5 y 8 de marzo.

Las campeonas defensoras siguen sin haber perdido ninguna serie hasta ahora para ser líderes de la tabla de posiciones, con marca de 18-5, con 2.5 partidos de ventaja sobre Veracruz para asegurar la localía en los Playoffs.

Domingo 1 de marzo: Diablos 1-0 El Águila

1-0 El Águila Sábado 28 de febrero: Diablos 1-2 El Águila

Viernes 27 de febrero: Olmecas 5-16 Diablos

Jueves 26 de febrero: Olmecas 2-3 Diablos

Domingo 22 de febrero: Diablos vs Bravas (POSPUESTO)

Sábado 21 de febrero: Diablos 2-1 Bravas

2-1 Bravas Viernes 20 de febrero: Diablos 6-1 Naranjeros

6-1 Naranjeros Jueves 19 de febrero: Diablos 8-0 Naranjeros

8-0 Naranjeros Martes 17 de febrero: Juego de Estrellas

Lunes 16 de febrero: Home Run Derby

Domingo 15 de febrero: Diablos 8-5 Charros

Sábado 14 de febrero: Diablos 5-3 Charros

5-3 Charros Viernes 13 de febrero: Diablos 1-2 Olmecas

Jueves 12 de febrero: Diablos 9-2 Olmecas

9-2 Olmecas Domingo 8 de febrero: Algodoneras 8-18 Diablos

Sábado 7 de febrero: Algodoneras 34-19 Diablos

34-19 Diablos Viernes 6 de febrero: El Águila 5-3 Diablos

5-3 Diablos Jueves 5 de febrero: El Águila 2-10 Diablos

Domingo 1 de febrero: Sultanes 3-7 Diablos

Sábado 31 de enero: Sultanes 2-7 Diablos

Viernes 30 de enero: Diablos 15-0 Algodoneras

15-0 Algodoneras Jueves 29 de enero: Diablos 8-0 Algodoneras

8-0 Algodoneras Domingo 25 de enero: Naranjeros 0-4 Diablos

Sábado 24 de enero: Naranjeros 3-2 Diablos

3-2 Diablos Viernes 23 de enero: Charros 6-10 Diablos

Jueves 22 de enero: Charros 5-6 Diablos

Calendario completo de Diablos Rojos Femenil 2026

La temporada regular está conformada por 30 partidos. Se jugará, la mayoría de las fechas, de jueves a domingo, con series de dos partidos, comenzando el jueves 22 de enero. Estos son los siguientes juegos para Diablos Rojos Femenil en la segunda parte de la temporada:

Jueves 5 de marzo: Bravas vs Diablos

Viernes 6 de marzo: Bravas vs Diablos

Sábado 7 de marzo: Diablos vs Sultanes

Domingo 8 de marzo: Diablos vs Sultanes

En caso de estar entre las cuatro mejores, las semifinales se jugarán del 10 al 15 de marzo. La Serie de la Reina está programada del 17 al 22 de marzo.

¿Cuánto cuestan y dónde compro los boletos para los juegos de Diablos Rojos Femenil en el Estadio Alfredo Harp Helu?

Los boletos se pueden comprar en las taquillas del Harp o en el sistema Ticketmaster, que requiere un costo de servicio adicional. Los precios inician en los $150 pesos:

Platea alta lateral: $150 (en caso de que se abran)

Platea alta central: $180 (en caso de que se abran)

Platea baja lateral bronce: $150

Platea baja lateral plata: $180

Plata baja lateral oro: $220

Platea baja central: $300

VIP: $440

Te puede interesar: