Diablos Rojos Femenil: calendario y resultados Liga Mexicana de Softbol 2026
Toda la información para seguir a las campeonas del softbol mexicano esta campaña en el Estadio Alfredo Harp
- Arranca la tercera temporada de la Liga Mexicana de Sóftbol con grandes expectativas y talento internacional
- Diablos Rojos quiere el bicampeonato de la Liga Mexicana de Sóftbol
- Sigue la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Sóftbol, en vivo por Claro Sports
La Liga Mexicana de Softbol disputa su tercera temporada en 2026. Un total de ocho equipos luchan por la corona del deporte, que en 2025 se llevó Diablos Rojos Femenil.
La afición de la capital del país se ha volcado a apoyar a la pandilla escarlata, tanto en el béisbol como en el softbol. Te presentamos la información sobre el calendario, resultados y los precios para ir al parque de pelota.
¿Dónde juegan Diablos Rojos Femenil y cuándo les toca partido de local en la temporada 2026?
Las escarlatas juegan, al igual que el equipo de la Liga Mexicana, en el Diamante de Fuego, el Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México. Diablos jugará entre semana a las 19:00 horas, mientras que el partido en sábado será a las 17:00 y en domingo a las 14:00.
En caso de requerirse doble cartelera, será a las 17:00 de lunes a viernes, o a las 16:00 en sábado y 14:00 en domingo.
Resultados de Diablos Rojos Femenil en la LMS 2026
La temporada 2026 de la Liga Mexicana de Sóftbol comenzó el jueves 22 de enero y entra a su última semana de fase regular al llegar el mes de abril. Diablos Rojos femenil disputó 10 de sus primeros 12 partidos en casa, por lo que la segunda vuelta solo tendrán dos series en el Harp, con los últimos juegos el 5 y 8 de marzo.
Las campeonas defensoras siguen sin haber perdido ninguna serie hasta ahora para ser líderes de la tabla de posiciones, con marca de 18-5, con 2.5 partidos de ventaja sobre Veracruz para asegurar la localía en los Playoffs.
- Domingo 1 de marzo: Diablos 1-0 El Águila
- Sábado 28 de febrero: Diablos 1-2 El Águila
- Viernes 27 de febrero: Olmecas 5-16 Diablos
- Jueves 26 de febrero: Olmecas 2-3 Diablos
- Domingo 22 de febrero: Diablos vs Bravas (POSPUESTO)
- Sábado 21 de febrero: Diablos 2-1 Bravas
- Viernes 20 de febrero: Diablos 6-1 Naranjeros
- Jueves 19 de febrero: Diablos 8-0 Naranjeros
- Martes 17 de febrero: Juego de Estrellas
- Lunes 16 de febrero: Home Run Derby
- Domingo 15 de febrero: Diablos 8-5 Charros
- Sábado 14 de febrero: Diablos 5-3 Charros
- Viernes 13 de febrero: Diablos 1-2 Olmecas
- Jueves 12 de febrero: Diablos 9-2 Olmecas
- Domingo 8 de febrero: Algodoneras 8-18 Diablos
- Sábado 7 de febrero: Algodoneras 34-19 Diablos
- Viernes 6 de febrero: El Águila 5-3 Diablos
- Jueves 5 de febrero: El Águila 2-10 Diablos
- Domingo 1 de febrero: Sultanes 3-7 Diablos
- Sábado 31 de enero: Sultanes 2-7 Diablos
- Viernes 30 de enero: Diablos 15-0 Algodoneras
- Jueves 29 de enero: Diablos 8-0 Algodoneras
- Domingo 25 de enero: Naranjeros 0-4 Diablos
- Sábado 24 de enero: Naranjeros 3-2 Diablos
- Viernes 23 de enero: Charros 6-10 Diablos
- Jueves 22 de enero: Charros 5-6 Diablos
Calendario completo de Diablos Rojos Femenil 2026
La temporada regular está conformada por 30 partidos. Se jugará, la mayoría de las fechas, de jueves a domingo, con series de dos partidos, comenzando el jueves 22 de enero. Estos son los siguientes juegos para Diablos Rojos Femenil en la segunda parte de la temporada:
- Jueves 5 de marzo: Bravas vs Diablos
- Viernes 6 de marzo: Bravas vs Diablos
- Sábado 7 de marzo: Diablos vs Sultanes
- Domingo 8 de marzo: Diablos vs Sultanes
En caso de estar entre las cuatro mejores, las semifinales se jugarán del 10 al 15 de marzo. La Serie de la Reina está programada del 17 al 22 de marzo.
¿Cuánto cuestan y dónde compro los boletos para los juegos de Diablos Rojos Femenil en el Estadio Alfredo Harp Helu?
Los boletos se pueden comprar en las taquillas del Harp o en el sistema Ticketmaster, que requiere un costo de servicio adicional. Los precios inician en los $150 pesos:
- Platea alta lateral: $150 (en caso de que se abran)
- Platea alta central: $180 (en caso de que se abran)
- Platea baja lateral bronce: $150
- Platea baja lateral plata: $180
- Plata baja lateral oro: $220
- Platea baja central: $300
- VIP: $440