Buen comienzo europeo para Egan Bernal: top 10 en exigente clásica francesa

Egan Bernal | Romain Doucelin / NurPhoto / NurPhoto via AFP.

Egan Bernal inició oficialmente su temporada europea con la ambición de recuperar protagonismo en el pelotón internacional durante 2026. El corredor del Ineos Grenadiers quiere volver a figurar entre los grandes favoritos de las principales carreras, tal como lo hizo antes de su grave accidente, cuando conquistó el Tour de Francia y el Giro de Italia, logros que marcaron la historia del ciclismo colombiano.

Debut exigente en territorio francés

El pedalista de Zipaquirá compitió este sábado en la clásica Faun Ardèche Classic, una prueba de 188 kilómetros con un recorrido técnico y exigente, lleno de ascensos, descensos y sectores que pusieron a prueba la resistencia del pelotón. Bernal cruzó la meta en la séptima posición, logrando su primer top 10 de la temporada en territorio europeo.

Desde los primeros kilómetros se presentaron intentos de fuga que, más que buscar la victoria, sirvieron para dar visibilidad a los patrocinadores. Bernal se mantuvo siempre bien protegido por sus compañeros de equipo, entre ellos su compatriota Brandon Rivera, mientras que el también colombiano Diego Pescador vivía una jornada sin mayores contratiempos. A falta de 45,5 kilómetros, la fuga fue neutralizada y el ascenso comenzó a seleccionar el grupo principal, con el líder colombiano bien ubicado en las primeras posiciones.

A 44 kilómetros del final, el ritmo aumentó considerablemente y un grupo de once corredores rompió el pelotón. Entre los protagonistas estaban ciclistas de alto nivel como Matteo Jorgenson, Jan Christen y Lenny Martinez. Bernal logró mantenerse inicialmente con ellos, pero una fuerte aceleración terminó dejándolo sin contacto con el grupo delantero.

El terreno ondulado continuó fragmentando el lote y, a 41 kilómetros de la meta, el francés Paul Seixas lanzó un ataque en solitario en busca del triunfo. Sus perseguidores intentaron reducir la diferencia en los descensos, pero el joven pedalista amplió la ventaja y comenzó el ascenso final con más de 50 segundos de margen, consolidando una escapada que resultó definitiva.

#FaunArdecheClassic 🇫🇷



We're in the final 100km in France, as an eight-man break are slowly but surely being reeled back to the attacking peloton ⚡️ pic.twitter.com/jm2DfX021k — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) February 28, 2026

Bernal reaparece para asegurar el top-10

En un tercer grupo volvió a aparecer Bernal, quien encontró corredores con un segundo aire para luchar por posiciones dentro del top 10. Sin opciones reales de disputar la victoria debido a diferencias cercanas a los dos minutos, el colombiano mantuvo un ritmo constante que le permitió asegurar una posición destacada.

Finalmente, Seixas se quedó con la victoria ante el entusiasmo del público local, confirmándose como una nueva promesa del ciclismo francés. El podio lo completaron Christen en el segundo lugar y Martínez en el tercero. Bernal cruzó la meta en el séptimo puesto, a 2 minutos y 34 segundos del ganador, firmando así un sólido inicio de temporada y enviando señales alentadoras sobre su regreso al protagonismo en Europa.

