Posibles alineaciones del Deportivo Cali vs Fortaleza por la Liga BetPlay 2026-I

El ‘Azucarero’ jugará de local frente al equipo bogotano en el duelo adelantado por la fecha 16.

Deportivo Cali y Fortaleza adelantan el partido por la fecha 16 | Claro Sports

El domingo futbolero sigue su curso. Aunque no forma parte de la fecha 9, que actualmente se disputa este fin de semana, le llegó el turno a Deportivo Cali en casa ante Fortaleza, un duelo donde se necesita de victoria urgentemente. El Palmaseca tendrá la expectativa por tres puntos que hagan despegar al ‘Azucarero’.

Con un hombre menos durante gran parte del partido, Cali rescató una igualdad sin goles en su reciente visita a Bucaramanga. Del otro lado, los ‘Amix’ rozaron el golpe en Palogrande, pero se quedaron sin gasolina ante el poder ofensivo de Once Caldas. Así llegan ambos a un duelo reprogramado.

Posible alineación del Deportivo Cali para el juego por la fecha 16 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Deportivo Cali: Pedro Gallese; Fabián Viáfara, Felipe Aguilar, José Caldera, Andrés Correa; Ronaldo Pájaro, Matías Orozco; Johan Martínez, Avilés Hurtado, Emmanuel Reynoso y Steven Rodríguez. DT: Alberto Gamero.

Posible alineación de Fortaleza para el juego por la fecha 16 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Fortaleza: Miguel Silva; Joan Cajares, Yesid Díaz, Jhon Balanta, Santiago Cuero; Kevin Balanta, Leonardo Pico, Andrés Amaya, Andrés Arroyo; Sebastián Navarro y Teun Wilke. DT: Sebastián Oliveros.

¿Cómo y dónde ver a Deportivo Cali vs Fortaleza por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

Este juego, válido por la fecha 16 de la Liga BetPlay, se podrá ver por la señal de Win+ Fútbol este domingo 29 de febrero a partir de las 6:10 de la tarde. Para mirar por streaming, el duelo estará disponible en la plataforma de Win Play. De igual modo, en Claro Sports podrá seguir los detalles minuto a minuto del cotejo.

Últimos partidos del Deportivo Cali

21.02.2026 | Atlético Bucaramanga 0-0 Deportivo Cali | Fecha 8.

15.02.2026 | Deportivo Cali 1-0 Atlético Nacional | Fecha 7.

11.02.2026 | Internacional de Bogotá 3-2 Deportivo Cali | Fecha 6.

08.02.2026 | Deportivo Cali 0-0 Millonarios | Fecha 5.

01.02.2026 | Deportivo Cali 3-0 Deportivo Pasto | Fecha 4.

Últimos partidos de Fortaleza

21.02.2026 | Once Caldas 4-2 Fortaleza | Fecha 8.

15.02.2026 | Fortaleza 2-1 Boyacá Chicó | Fecha 7.

12.02.2026 | Atlético Nacional 4-1 Fortaleza | Fecha 6.

07.02.2026 | Fortaleza 1-1 Santa Fe | Fecha 9 (adelantado).

31.01.2026 | Cúcuta Deportivo 1-1 Fortaleza | Fecha 4.

¿Quiénes son los árbitros del juego?

Árbitro central: Héctor Rivera (Nariño).

Héctor Rivera (Nariño). Asistente 1: Jesús Otero (Sucre).

Jesús Otero (Sucre). Asistente 2: Jorge Narváez (Cesar).

Jorge Narváez (Cesar). Cuarto árbitro: Fernando Castellanos (Valle).

Fernando Castellanos (Valle). VAR: Never Manjarréz (Córdoba).

Never Manjarréz (Córdoba). AVAR: Javier Patiño (Meta).

