Nuevas reglas en el Mundial 2026: IFAB busca frenar la pérdida de tiempo

La International Football Association Board aprueba una serie de modificaciones al reglamento que buscan limitar las interrupciones y hacer más continuo el juego

El Mundial 2026 estrenará reglas aprobadas por la IFAB. | Reuters

La International Football Association Board (IFAB), el organismo encargado de definir las reglas oficiales del fútbol a nivel mundial, aprobó una serie de modificaciones al reglamento que buscan limitar las interrupciones y hacer más continuo el juego. Estas medidas entrarán en vigor en competiciones oficiales a partir del ciclo 2026/27, con su aplicación prevista desde el Mundial de Fútbol 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

En la reunión anual de trabajo, representantes de las asociaciones de fútbol británicas y de la FIFA acordaron nuevas reglas que tienen como objetivo reducir el tiempo que se pierde durante los partidos por acciones deliberadas o repetidas.

¿Qué modificaciones aprobó la IFAB para reducir la pérdida de tiempo?

1. Saques de banda y saques de meta con cuenta regresiva: Los árbitros podrán aplicar un principio de cuenta regresiva cuando un jugador retrase la ejecución de un saque de banda o un saque de meta, similar al límite que ya existe para los porteros. Si el árbitro considera que se tarda demasiado: Se activará una cuenta regresiva visual de 5 segundos. Si no se ejecuta, el saque de banda pasa al rival. El saque de meta se convierte en tiro de esquina para el rival.

2. Límites en sustituciones: Los jugadores que sean sustituidos deberán salir del campo por la línea más cercana en un máximo de diez segundos, lo que busca evitar demoras tácticas que enfrían el ritmo de juego. El jugador sustituido deberá salir en 10 segundos. Si no lo hace: Debe salir igualmente. El sustituto no podrá ingresar hasta la primera detención después de un minuto de juego corrido.

3. Lesiones y reingresos: Los futbolistas que reciban atención médica dentro del terreno de juego deberán abandonar el campo y permanecer fuera durante un tiempo específico antes de poder reingresar, tras la reanudación de juego. Si un jugador es atendido en campo y el juego se detiene: Deberá permanecer fuera 1 minuto cuando se reanude el partido.

4. Intervenciones adicionales del VAR: El protocolo del árbitro asistente de video (VAR) seguirá restringido a situaciones clave (como goles o penales), pero ahora podrá intervenir en casos específicos de errores con segundas tarjetas amarillas o confusiones de identidad, y en decisiones incorrectas sobre tiros de esquina, siempre que no afecten el ritmo del juego. El VAR podrá revisar segundas amarillas que deriven en roja claramente incorrectas. Error de identidad y tiros de esquina claramente mal concedidos (si la revisión es inmediata).

Cambios en las reglas 2026/27

A partir del 1 de julio de 2026 entrarán en vigor una serie de modificaciones al reglamento que impactarán distintos aspectos del juego. En los amistosos internacionales categoría A se permitirán hasta ocho sustituciones, con posibilidad de ampliarse a once si ambos equipos lo acuerdan previamente. También se autoriza el uso de accesorios no peligrosos, siempre que estén debidamente cubiertos, y se habilita de manera opcional el uso de cámaras corporales en los árbitros. Además, se incorporan aclaraciones sobre el procedimiento del balón a tierra y el doble toque accidental en penales.

En cuanto a la regla de DOGSO (Denying an Obvious Goal-Scoring Opportunity), si el árbitro concede la ventaja y la jugada termina en gol, el infractor ya no será amonestado. Esta infracción, que implica evitar una oportunidad manifiesta de gol mediante falta, mano o sujeción, se evalúa bajo criterios como distancia al arco, dirección de la jugada, control del balón y ubicación de defensores, y normalmente conlleva tarjeta roja más penal o tiro libre.

Temas en evaluación: Jugadores que se cubran la boca al confrontar rivales.

¿Por qué se aprobaron estas medidas?

La intención detrás de estos cambios es reducir las interrupciones deliberadas y aumentar el tiempo efectivo de balón en juego, que en muchas ligas suele ser considerablemente menor que los 90 minutos reglamentarios. Las nuevas reglas buscan lograr una mayor continuidad en los partidos, sin sacrificar la justicia deportiva.

Estas modificaciones se suman a medidas ya implementadas en años recientes, como la limitación de ocho segundos para que un portero libere el balón con las manos, con la posibilidad de otorgar un córner al equipo contrario en caso de infracción.

¿Cuándo entrarán en vigor?

Las nuevas medidas fueron debatidas y aprobadas en reuniones clave de la IFAB y están propuestas para entrar en vigor en la temporada 2026/27. Se espera que sean utilizadas oficialmente por primera vez en el Mundial de Fútbol 2026, el mayor evento futbolístico de ese año.

Con estas reglas, los partidos podrían tener menos interrupciones y un ritmo más continuo, lo que podría influir en la manera en que los equipos administran los tiempos y las estrategias en los segundos finales de un juego. Se espera también que el ajuste en el uso del VAR permita resolver ciertas decisiones sin prolongar demasiado las pausas.

