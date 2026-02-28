Milano Cortina 2026: sigue a Arly Velásquez en los Juegos Paralímpicos de Invierno

Los Juegos Paralímpicos Milano Cortina 2026 se llevarán a cabo del 6 al 15 de marzo de 2026

Arly competirá por quinta vez | Thomas LOVELOCK CREDITO AFP OIS IOC.jpg

Los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 están a la vuelta de la esquina. El esquiador Arly Velásquez, quien competirá en su quinta cita paralímpica, será el único representante mexicano en esta justa.

Con una carrera impresionante en el Para esquí alpino, Velásquez se ha consolidado como un referente para México en los deportes de invierno adaptados. Conoce todos los detalles sobre su participación, las pruebas en las que competirá, horarios y cómo seguir su camino hacia la gloria en estos Juegos Paralímpicos.

¿Cuándo empiezan los Juegos Paralímpicos de Invierno 2026?

Los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 se celebrarán del 6 al 15 de marzo en la ciudad italiana de Cortina d’Ampezzo, una de las regiones más emblemáticas para los deportes invernales. Esta edición promete ser un evento histórico, reuniendo a los mejores para atletas del mundo en una competencia de alto nivel. Los espectadores podrán seguir de cerca cada prueba y cada emoción en la que atletas como Arly Velásquez pondrán en juego su destreza y esfuerzo.

Horario y dónde ver en vivo a Arly Velásquez en los Juegos Paralímpicos de Invierno 2026

Arly Velásquez competirá en tres pruebas clave durante los Juegos Paralímpicos de Invierno. Su calendario comienza el 7 de marzo, cuando participará en el descenso sentado varonil, seguido del supergigante el 9 de marzo, y finalizará con el slalom gigante sentado varonil el 13 de marzo. Los horarios en los que competirá son:

7 de marzo : Descenso sentado varonil desde las 02:30 horas (hora de México)

: Descenso sentado varonil desde las 02:30 horas (hora de México) 9 de marzo : Supergigante sentado varonil desde las 02:30 horas

: Supergigante sentado varonil desde las 02:30 horas 13 de marzo: Slalom gigante sentado varonil, Carrera 1 desde las 02:00 horas y Carrera 2 a las 06:00 horas

Para seguir en vivo sus competencias, se podrá contar con la cobertura de plataformas de transmisión internacional como el Comité Paralímpico Internacional (IPC), que ofrecerán un seguimiento exhaustivo del evento.

Milano Cortina 2026: estas son las pruebas en las que competirá Arly Velásquez

Arly Velásquez competirá en las pruebas de descenso sentado, supergigante sentado y slalom gigante sentado, todas en la categoría LW10-1. Este último es uno de sus fuertes, ya que ha obtenido numerosas medallas en las últimas temporadas del circuito norteamericano. Aunque también se destaca en pruebas de velocidad como el descenso, Velásquez ha manifestado que su enfoque este año estará en el slalom gigante, disciplina en la que ha tenido sus mejores resultados.

El esquiador mexicano ha logrado un histórico 10º lugar en el Campeonato Mundial de Para Esquí Alpino 2025 en Maribor, Eslovenia, lo que lo posiciona como uno de los contendientes fuertes en Milano Cortina. Este resultado lo catapultó a la clasificación para los Juegos, reforzando sus expectativas para lograr su mejor actuación histórica.

La historia de Arly Velásquez en los Juegos Paralímpicos de Invierno

Arly Velásquez debutó en los Juegos Paralímpicos de Invierno en Vancouver 2010 y desde entonces ha sido una figura constante en cada edición. Ha representado a México en Sochi 2014, Pyeongchang 2018 y Beijing 2022, siendo su mejor actuación un 11º lugar en el supergigante sentado en Sochi. Ahora, con una preparación más fuerte que nunca, Velásquez se dirige a Milano Cortina con el objetivo de superar sus propios límites y llevar a México a lo más alto del podio.

El 2026 representa un año clave para Velásquez, quien asegura estar en su mejor forma física y técnica. “La preparación ha sido la más importante que he tenido en toda mi carrera de 17 años”, expresó el atleta, quien además celebró el haber alcanzado 150 carreras internacionales. Con un total de 21 medallas, Velásquez ha estado dominando el circuito de Norteamérica, lo que refuerza su confianza para afrontar la competencia en Italia.

El camino hacia Milano Cortina 2026

La clasificación de Arly Velásquez a los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 fue asegurada gracias a su excelente desempeño en el Campeonato Mundial de Para Esquí Alpino de 2025. Después de conseguir un histórico 10º lugar en el eslalon gigante, Velásquez se convirtió en uno de los atletas más esperados para representar a México en la competencia invernal. Su constancia y dedicación lo han llevado a este gran logro, siendo el único mexicano en esta edición de los Juegos Paralímpicos.

La participación de Velásquez en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 es un reflejo del crecimiento del deporte adaptado en México. Desde la primera participación del país en Turín 2006, México ha sido parte de cada edición de los Juegos Paralímpicos de Invierno, siempre con Velásquez como uno de sus máximos exponentes. Su esfuerzo y dedicación continúan inspirando a nuevas generaciones de atletas en el país.

Los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 son una cita que no te puedes perder. Arly Velásquez, uno de los mejores atletas en el Para esquí alpino, tiene todo lo necesario para dejar una huella histórica en la competencia. Con su experiencia, sus logros previos y su incansable preparación, Velásquez se perfila como un fuerte contendiente para poner a México en lo más alto del podio. Sigue su participación en vivo y acompáñalo en este viaje hacia la gloria.

