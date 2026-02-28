Lamine Yamal alcanza las 100 colaboraciones de gol con hat trick ante Villarreal

El juvenil del Barcelona suma 48 goles y 52 asistencias tras firmar su primer triplete en un triunfo que los mantiene como líderes en España

Lamine Yamal marca su primer hat trick. | Reuters.

El Barcelona defendió el liderato de LaLiga con una exhibición de Lamine Yamal. El juvenil firmó su primer hat trick con el primer equipo y alcanzó las 100 colaboraciones de gol en su carrera entre club y selección, con 48 tantos y 52 asistencias. La victoria 4-1 ante el Villarreal confirmó el dominio blaugrana y dejó una tarde que ya forma parte de su historia.

Desde el arranque el conjunto catalán asumió el control. Fermín López avisó al minuto 3 tras asistencia de Lamine y el equipo empezó a cargar el área rival. Al 28’, el propio Yamal abrió el marcador con un remate de zurda desde el centro del área, ajustado al palo izquierdo, luego de un pase del propio Fermín López.

El Barcelona mantuvo la presión y al 37’ amplió la ventaja. Lamine recibió dentro del área por el costado derecho y colocó la pelota en la escuadra izquierda para el 2-0, otra vez con participación de Fermín. Antes del descanso, Raphinha y Dani Olmo intentaron aumentar la cuenta, pero el marcador no se movió.

En el inicio del complemento el Villarreal reaccionó. Al 49’, Pape Gueye descontó tras un tiro de esquina y apretó el trámite. El equipo visitante buscó el empate con intentos de Nicolas Pépé y Alfonso Pedraza, mientras el Barcelona ajustó piezas con los ingresos de Pedri y Lewandowski.

La respuesta llegó al 69’. Pedri filtró un pase al espacio y Lamine Yamal definió con la izquierda desde un ángulo cerrado para firmar el 3-1. Fue su tercer gol de la tarde, su primer hat trick con el Barcelona, y el que sentenció el partido. Todavía Robert Lewandowski aprovechó una jugada por derecha para hacerse presente en el marcador y colocar el 4-1 definitivo.

Con sus tres tantos de hoy, Yamal alcanzó las 100 colaboraciones de gol en su carrera profesional, una cifra que confirma su impacto en el primer equipo y con su selección. El Barcelona aseguró tres puntos clave ante el tercer lugar de la tabla y ratificó un liderato que hoy debe agradecer, totalmente, a Lamine Yamal.

Resumen Barcelona vs Villarreal: resultado, goles y estadísticas

¿Dónde ver el Barcelona vs Villarreal en vivo? Canales de TV y streaming online Podrás seguir el partido entre Barcelona y Villarreal a través de Sky Sports en diferentes sistemas de televisión de paga. Alineaciones del Barcelona vs Villarreal para la jornada 26, al momento Barcelona: Joan García (P); Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Fermín López, Marc Bernal, Dani Olmo, Lamine Yamal, Ferran Torres y Raphinha. Villarreal: Luiz Junior (P); Sergi Cardona, Renato Veiga, Pau Navarro, Santiago Mourino; Alberto Moleiro, Pape Gueye, Santi Comesana, Nicolas Pepe; Georges Mikautadze y Pérez. ¿A qué hora inicia el Barcelona vs Villarreal hoy sábado 28 de febrero de 2026? El partido entre el Barcelona y el Villarreal que se jugará este sábado 28 de febrero en punto de las 9:15 horas, tiempo de la Ciudad de México (10:15 horas, tiempo de Colombia). ¡DUELO EN LAS ALTURAS DE LALIGA! El Barcelona regresa a casa con la misión de defender el liderato en un duelo que puede marcar el rumbo del cierre de temporada. El conjunto blaugrana recuperó la cima la semana pasada tras vencer 3-0 al Levante, resultado que dejó atrás la derrota 2-1 frente al Girona y el golpe recibido en la Copa del Rey con el 4-0 ante el Atlético de Madrid. Con 61 puntos, el equipo catalán sabe que no puede conceder terreno en la pelea por el título. Enfrente estará un Villarreal que llega en el tercer lugar de la tabla con 51 unidades y con la intención de recortar distancia. El Submarino Amarillo viene de imponerse 2-1 al Valencia y 0-1 al Levante, aunque cayó 2-1 frente al Getafe en su compromiso anterior. Todo está listo para un choque directo entre dos clubes que buscan imponer condiciones en la parte alta de la clasificación.

Te puede interesar