Colombia sub 20 femenina se juega el Mundial ante Argentina en el cierre del hexagonal

La ‘Tricolor’ sub 20 se juega el boleto al Mundial ante Argentina en un duelo decisivo del Sudamericano que definirá el tercer cupo.

Colombia sub 20 femenina | FCF.

La Selección Colombia femenina sub 20 se prepara para un partido clave este sábado 28 de febrero, cuando enfrente a Argentina en la última jornada del hexagonal final del Sudamericano Femenino sub 20 que se disputa en Paraguay. El encuentro se jugará desde las 4:00 p.m. (hora de Colombia) en el estadio Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa y será el capítulo decisivo para saber si la ‘Tricolor’ consigue su boleto a la Copa del Mundo.

Triunfo revitalizador y matemáticas claras

Colombia llega a este compromiso después de una importante victoria por 2-0 frente a Venezuela en la cuarta fecha del hexagonal final, resultado que no solo le dio sus primeros tres puntos en la etapa decisiva, sino que también revitalizó sus aspiraciones rumbo al Mundial. Con ese triunfo, la ‘Tricolor’ escaló en la tabla hasta colocarse momentáneamente en zona de clasificación.

Por su parte, Argentina llega con la moral en alto tras golear 4-0 a Paraguay, un resultado que reforzó sus opciones y la metió de lleno en la pelea por el tercer y último cupo que otorga el torneo para la Copa del Mundo sub 20. El equipo albiceleste sabe que una victoria ante Colombia podría catapultarla hacia Polonia junto a las ya clasificadas.

Al momento, Brasil y Ecuador dominan las posiciones y ya han asegurado su presencia en el Mundial, por lo que el foco de la definición está en el tercer puesto que da el pasaje a la cita orbital. Colombia, Argentina y Paraguay están muy cerca en puntos y diferencia de goles, haciendo de este último partido un verdadero choque de seis puntos.

Cuentas claras para Colombia

La cuenta es sencilla para las dirigidas por el técnico Carlos Paniagua: si Colombia gana, suma 7 puntos y confirma su clasificación sin depender de otros resultados. Un empate complicaría la situación, ya que abriría la puerta a combinaciones en las que Paraguay o Argentina podrían superarla por diferencia de gol, mientras que una derrota dejaría a la ‘Tricolor’ con la obligación de esperar otros marcadores.

